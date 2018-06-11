Картина дня: арест российского судна, задержание криптомошенника и раскол в "Большой семерке"

Галерея: в Таллиннском порту арестовано российское судно

Принадлежащий российскому предприятию Black Sea Ferry & Investments грузовой паром Petersburg арестован в таллиннском порту Пальяссааре в обеспечение покрытия долгов. Об этом пишет портал морских новостей Maritime Bulletin. Читайте далее...

Центральная криминальная полиция задержала криптомошенника

Бюро по борьбе с киберпреступлениями Центральной криминальной полиции задержало мужчину, которого обвиняют в краже тысяч биткойнов в течение нескольких лет. Читайте далее...

Эксперты Bellingcat и зампостпреда РФ при ООН устроили перебранку в Twitter из-за расследования по MH17

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский накануне обвинил международную экспертно-журналистскую группу Bellingcat в использовании липовых доказательств в расследовании крушения малайзийского Boeing на Украине. Читайте далее...

Министр: нет смысла запрещать гомеопатию и природные средства

В случае дополнительной медицины должно быть четкое понимание, кто, где и как может ее применять, и необходимо гарантировать, чтобы эти методы не представляли угрозы для человека, заявила в интервью Postimees министр здравоохранения и труда Рийна Сиккут. Читайте далее...

Меркель считает удручающим отказ Трампа от договоренностей саммита G7

Трансатлантическое партнерство еще действует, но полагаться на него можно все меньше. Ангела Меркель прокомментировала единоличное решение Трампа отозвать свою подпись под итоговым документом саммита G7. Читайте далее...

Страны «Большой семерки» обмениваются «любезностями» с Трампом

После окончания саммита в Квебеке лидеры стран «Большой семерки» сразу же стали обмениваться взаимными обвинениями. Читайте далее...

Сравнение цен: насколько выгоднее жителям Эстонии совершать покупки в Латвии?

На протяжении долгого времени говорят о разнице в ценах в Эстонии Латвии. В основном к южным соседям ездят за топливом и алкоголем, но в последнее время эстонских потребителей стали интересовать и прочие товары. Читайте далее...

Мать борется за эстонскую школу для ребенка

Переехавший в Эстонию семилетний Антон по своему уровню владения эстонским языком для эстонской школы не подходит, но и отложить начало школьного обучения не удается по закону, поскольку в качестве альтернативы имеется школа с русским языком обучения. Читайте далее...

Неожиданный поворот в деле коплиского стрелка: судебные прения отложены из-за инсульта подсудимого

Сегодня в Харьюском уездном суде были отложены прения по делу покушавшегося в прошлом году в Пыхья-Таллинне на жизнь двух охранников мужчины, так как в начале заседания выяснилось, что несколько недель назад его сразил инсульт. Читайте далее...

Более 7400 ИД-карт нельзя использовать в э-среде

Из 11 100 ИД-карт, сертификаты которых в июне были аннулированы из-за несоответствия требованиям безопасности, на данный момент не обменены на новые еще более 7400. Читайте далее...

Список русофобов как дипломатический провал, или Как наказание стало посмешищем

"Думаю, что в прошлый четверг утром посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров никак не порадовался опубликованной новости о невъездном списке 20 граждан Эстонии. Точнее, да бог с этой новостью как таковой. Реакция на список стала неожиданностью. Для всех. Фиаско..." - пишет Павел Иванов.

Причины несчастного случая с самолетом Smartlynx до сих пор не выяснены

Причины тяжелого летного инцидента, произошедшего в феврале этого года в Таллиннском аэропорту с самолетом фирмы Smartlynx, на данный момент все еще не выяснены. Читайте далее...

Центристской партии придется вернуть в госбюджет 220 000 евро