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  • Уполномоченный по равноправию: вопросов меньше не становится

Уполномоченный по равноправию: вопросов меньше не становится

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Лийза Пакоста

ФОТО: Arvo Meeks / Valgamaalane

Уполномоченный по гендерному равноправию и равному обращению Лийза-Ли Пакоста в отчете, представленном конституционной комиссии, отметила, что в 2017 году заметно выросло число обращений к ней.

Самой большой проблемой, как для отцов, так и для матерей по-прежнему было совмещение работы и семьи, передает агентство BNS. За минувший год к уполномоченному обратились 440 человек, большинство из них – по гендерным вопросам, в том числе с проблемами родительства.

На втором месте по частоте обращений – вопросы по недостаткам здоровья, на третьем – связанные с возрастом проблемы, а на четвертом – с национальностью. Большая часть вопросов касалась трудовых отношений, на втором месте проблемы образования, а на третьем – дискриминация в сфере оказания услуг.

В минувшем году начала работать домашняя страница уполномоченного в интернете, где можно найти ответы на самые распространенные вопросы.

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