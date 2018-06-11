Уполномоченный по равноправию: вопросов меньше не становится

Самой большой проблемой, как для отцов, так и для матерей по-прежнему было совмещение работы и семьи, передает агентство BNS. За минувший год к уполномоченному обратились 440 человек, большинство из них – по гендерным вопросам, в том числе с проблемами родительства.

На втором месте по частоте обращений – вопросы по недостаткам здоровья, на третьем – связанные с возрастом проблемы, а на четвертом – с национальностью. Большая часть вопросов касалась трудовых отношений, на втором месте проблемы образования, а на третьем – дискриминация в сфере оказания услуг.