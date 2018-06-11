Истребители НАТО сопроводили 12 российских самолетов

Как сообщает агентство BNS со ссылкой на Минобороны, 4 июня самолеты НАТО идентифицировали российский самолет-разведчик «Ил-20» и истребитель «Су-24МР». Оба самолета летели с основной части России в Калининградскую область.

5 июня натовские истребители поднимались в воздух четыре раза: был идентифицирован и сопровожден транспортник «Ан-12», позже - две истребителя «Су-24», летевшие в Калининградскую область, а также транспортные самолеты «АН-26» и «Ан-12», летевшие из Калининградской области на материковую часть России, а также летевшие из Калининградской области и возвращавшиеся туда два истребителя «Су-27».