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Россия показала секретное оружие

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Артем Дзюба

ФОТО: Vitaliy Belousov / Sputnik

Сборная России на тренировке удивила журналистов необычной отработкой послематчевых пенальти.

Нападающий национальной команды Артем Дзюба примерил вратарские перчатки.  "Наше секретное оружие в серии пенальти", - сообщается в официальном Твиттере сборной.

Правда, сборной России до пробития послематчевых пенальти предстоит выйти, как минимум, в 1/8 финала. Пока же, незнающая с осени 2017 года побед, сборная должна побеждать сборную Саудовской Аpавии, Египта и Уругвая.

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