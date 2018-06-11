Россия показала секретное оружие

Нападающий национальной команды Артем Дзюба примерил вратарские перчатки. "Наше секретное оружие в серии пенальти", - сообщается в официальном Твиттере сборной.

Правда, сборной России до пробития послематчевых пенальти предстоит выйти, как минимум, в 1/8 финала. Пока же, незнающая с осени 2017 года побед, сборная должна побеждать сборную Саудовской Аpавии, Египта и Уругвая.