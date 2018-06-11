Россия показала секретное оружие
11 июня 2018 г., 14:55
Сборная России на тренировке удивила журналистов необычной отработкой послематчевых пенальти.
Нападающий национальной команды Артем Дзюба примерил вратарские перчатки. "Наше секретное оружие в серии пенальти", - сообщается в официальном Твиттере сборной.
Правда, сборной России до пробития послематчевых пенальти предстоит выйти, как минимум, в 1/8 финала. Пока же, незнающая с осени 2017 года побед, сборная должна побеждать сборную Саудовской Аpавии, Египта и Уругвая.
Наше секретное оружие в серии пенальти 😎🛡️🔝❎ pic.twitter.com/vQUV6ll25v— Сборная России (@TeamRussia) June 11, 2018