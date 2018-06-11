Пограничники обнаружили в Volkswagen тайник с 460 пачками сигарет
11 июня 2018 г., 15:02
В субботу эстонские пограничники остановили в окрестностях деревни Цийрули Выруского уезда легковой автомобиль Volkswagen Jetta, под днищем которого при осмотре был обнаружен тайник, передает Rus.err.
Обнаружив тайник, пограничники направили автомобиль для проверки на контрольно-пропускной пункт в Лухамаа, сообщила 11 июня пресс-служба Лыунаской префектуры.
Таможенники проверили автомобиль на рентгеновской установке и обнаружили в тайнике 9200 сигарет с белорусскими акцизными марками.
Налогово-таможенный департамент возбудил производство в отношении водителя Volkswagen.