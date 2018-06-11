Selver потерял клиентов из-за ремонта улицы Гонсиори
11 июня 2018 г., 15:31
С 1 июня в центре Таллинна на полугодовой ремонт закрылась улица Гонсиори, что резко затруднило доступ к магазину Selver в микрорайоне Торупилли и лишило его значительного числа клиентов, передает Rus.ERR.
Глава отдела интернет-маркетинга сети Selver Юрг Самел подтвердил, что ремонтные работы оказывают существенное влияние на работу магазина.
По его словам, Selver пока не анализировал точный размер ущерба, поскольку окончательные выводы делать еще рано: «О ремонте ведь знали заранее и готовились к нему, учитывая падение оборота и снижая объемы заказанных товаров».
Selver не намерен требовать с города какой-либо компенсации.