Кайа Казекамп: жители Эстонии слишком много платят из своего кармана за медицинскую помощь и за лекарства

Лучшей политикой самоответственности можно защитить людей от больших расходов

Но разницу между тремя странами можно объяснить и разной политикой самоответственности Эстонии, Латвии и Чехии. От этой политики зависит, чьи расходы, какие расходы и в каком объеме покрывает общественный сектор, и какую часть оплачивает само население, в том числе, как самоответственность распределяется между группами с разными доходами. Из анализа выяснилось, что согласно политике самоответственности Эстонии и Латвии не в достаточно компенсируются расходы тех слоев населения, которые в состоянии платить самую маленькую самоответственность: бедные, хронические больные и пожилые.

В Латвии самые большие расходы для людей приносят лекарства, больничное лечение и медицина для совершеннолетних, в том числе, полностью платное лечение зубов и попытки избежать длинных очередей к врачам-специалистам. Предельная ставка самоответственности в медицинских услугах в Латвии оказалась очень высокой, а в 2012 году было аннулировано исключение для очень бедных слоев населения. Предельная ставка самоответственности на рецептурные препараты в Латвии отсутствует, и разницы тут не делают ни для бедных, ни для жителей, принимающих лекарства постоянно.

В Чехии политика самоответственности организована проще: люди платят за медицинские услуги и лекарства сумму самоответственности, которая зафиксирована, и ее не высчитывают как долю из цены услуги или лекарства. Особо уязвимые слои населения от уплаты самоответственности освобождены и для всех действует общая предельная ставка самоответственности, причем для пациентов моложе 18 лет и старше 65 лет введенная предельная ставка еще ниже. Вести такую политику позволяет, прежде всего, больший вклад общественного сектора в здравоохранение. Это и является причиной, почему жители Чехии лучше защищены от больших расходов на лечение и от бедности, чем жители Латвии и Эстонии.

Эстония должна продолжать заниматься снижение нагрузки от самоответственности людей

Эстонская политика самоответственности находится между политиками этих двух стран. У нас, конечно, приняты в использование политические методы, цель которых снизить расходы на лекарства, льготы для целевых групп, как, например, дети и пенсионеры, больше. Кроме того, недавно в Эстонии были приняты два важных политических метода для снижения расходов на лечение зубов у совершеннолетних и при покупке лекарств. Начиная с июля 2017 года восстановили компенсацию на лечение зубов у взрослых, ставка которой еще больше выросла в начале 2018 года. Также государство начало платить дополнительную компенсацию для снижения больших расходов на лекарства.

Но этих методов по-прежнему недостаточно, чтобы защитить население от бедности, обусловленной большими расходами на здравоохранение. По-прежнему нужно искать возможности, как еще больше защитить более бедное население, и сделать медицинские услуги постоянно доступными именно тем, кому они сейчас недоступны, или чьи расходы на здравоохранение уже сейчас велики. Поэтому у Министерства социальных дел в сотрудничестве с Больничной кассой есть план проанализировать самоответственность именно с позиции людей, чтобы выяснить лиц и слои населения, в случае которых самоответственность может стать препятствием для получения нужной помощи и предложить дальнейшее решение.

На будущей неделе при активном участии Министерства социальных дел и ВОЗ в Таллинне пройдет международная конференция, которой отметят 10-летие с момента принятия Таллиннской хартии. В качестве одной из главных тем на конференции сосредоточатся на возможности, как обеспечить охват услугами здравоохранение для всех, улучшить доступ к медицинским услугам и увеличить защиту от больших расходов на лечение.