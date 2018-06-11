Кайа Казекамп: жители Эстонии слишком много платят из своего кармана за медицинскую помощь и за лекарства

Основой эстонского страхования является солидарность, которая обеспечивает человеку доступ к необходимой ему медицинской услуге вне зависимости размера его кошелька, и позволяет защитить человека от больших расходов на лечение. Из недавно опубликованного сравнительного анализа ВОЗ о политике самоответственности трех стран выяснилось, что, несмотря ни на что, люди у нас оплачивают расходы на лечение и у нас по-прежнему велик риск впасть в бедность из-за больших медицинских расходов, пишет в Postimees советник отдела развития системы здравоохранения Министерства социальных дел Кайа Казекамп.
Самоответственность людей при получении медицинских услуг главным образом возникает по двум причинам. Во-первых, при оплате тех услуг или лекарств, которые государственная система здравоохранения не покрывает. Во-вторых, в случае услуг и лекарств, которые государство компенсирует частично в договорном объеме, как, например, лечение зубов или компенсируемая Больничной кассой льгота на лекарства. И в этом случае часть расходов приходится нести самим людям. Также человеку нужно учитывать самоответственность, если он решит обратиться в частную клинику, в надежде получить соответствующую услугу быстрее или, как ему кажется, лучше. Если у человека нет медицинской страховки, и речь не идет о неизбежной потребности в помощи, то ему придется самому нести все связанные с получением медицинской услуги расходы.
Большая нагрузка от самоответственности становится проблемой, если расходы на здоровье превышают способность человека их оплатить. Здоровье – это самое дорогое имущество человека, и в такие моменты приходится выбирать: заплатить за лекарства, которые жизненно необходимы, или оплатить квартиру, или кредит за дом, купить продукты и так далее. Из-за такого выбора может увеличиться количество людей, живущих в бедности. Поэтому через различные политические методы, государство должно искать возможности, как снизить нагрузку человека от самоответственности в здравоохранении и защитить людей от больших расходов.
Самоответственность людей различается в Европе в зависимости от стран
В недавно опубликованном отчете ВОЗ сравнила влияние политики самоответственности на население трех стран с одинаковыми доходами: Эстонии, Латвии и Чехии. Из анализа выяснилось, что у жителей Эстонии риск впасть в бедность из-за высоких расходов на лечение меньше (семь процентов), чем в Латвии (13 процентов), но значительно больше, чем в Чехии (один процент), где вклад общественного сектора в здравоохранение больше. Кроме того, в Чехии введены более влиятельные политические методы, которые защищают особо бедные слои населения от больших расходов на лечение.
Риск впасть в бедность оценивается у тех слоев населения, чьи расходы на здоровье катастрофически велики и составляют более 40 процентов от общего дохода. Во всех трех странах катастрофические расходы есть у бедных слоев населения, но в отличие от Чехии, в Эстонии и Латвии, прежде всего, у пенсионеров есть больше шансов впасть бедность из-за больших расходов на лечение.
Размер самоответственности зависит от вклада общественного сектора в здравоохранение
Разница в нагрузке от самоответственности жителей трех стран частично обусловлена разницей финансирования здравоохранения, и, прежде всего, от места в списке приоритетов, которое занимает здравоохранение в общих расходах правительственного сектора. Правительство Латвии выделяет на здравоохранение почти 10 процентов от всех расходов общественного сектора, правительство Эстонии – почти 13 процентов, а правительство Чехии – 15 процентов, что является средним по Европе.
В 2010 году доля расходов на здравоохранение в Эстонии составляла 6,33 процентов от ВВП, в 2016 году – 6,68 процента. Причем, рост самоответственности людей был быстрее, чем рост расходов общественного сектора. Кроме того, рост общественного сектора не принес с собой и значительно лучшей защиты от финансовых трудностей. Дополнительный вклад общественного сектора позволит изменить и принять к использованию политические методы по снижению нагрузки от самоответственности.
Лучшей политикой самоответственности можно защитить людей от больших расходов
Но разницу между тремя странами можно объяснить и разной политикой самоответственности Эстонии, Латвии и Чехии. От этой политики зависит, чьи расходы, какие расходы и в каком объеме покрывает общественный сектор, и какую часть оплачивает само население, в том числе, как самоответственность распределяется между группами с разными доходами. Из анализа выяснилось, что согласно политике самоответственности Эстонии и Латвии не в достаточно компенсируются расходы тех слоев населения, которые в состоянии платить самую маленькую самоответственность: бедные, хронические больные и пожилые.
В Латвии самые большие расходы для людей приносят лекарства, больничное лечение и медицина для совершеннолетних, в том числе, полностью платное лечение зубов и попытки избежать длинных очередей к врачам-специалистам. Предельная ставка самоответственности в медицинских услугах в Латвии оказалась очень высокой, а в 2012 году было аннулировано исключение для очень бедных слоев населения. Предельная ставка самоответственности на рецептурные препараты в Латвии отсутствует, и разницы тут не делают ни для бедных, ни для жителей, принимающих лекарства постоянно.
В Чехии политика самоответственности организована проще: люди платят за медицинские услуги и лекарства сумму самоответственности, которая зафиксирована, и ее не высчитывают как долю из цены услуги или лекарства. Особо уязвимые слои населения от уплаты самоответственности освобождены и для всех действует общая предельная ставка самоответственности, причем для пациентов моложе 18 лет и старше 65 лет введенная предельная ставка еще ниже. Вести такую политику позволяет, прежде всего, больший вклад общественного сектора в здравоохранение. Это и является причиной, почему жители Чехии лучше защищены от больших расходов на лечение и от бедности, чем жители Латвии и Эстонии.
Эстония должна продолжать заниматься снижение нагрузки от самоответственности людей
Эстонская политика самоответственности находится между политиками этих двух стран. У нас, конечно, приняты в использование политические методы, цель которых снизить расходы на лекарства, льготы для целевых групп, как, например, дети и пенсионеры, больше. Кроме того, недавно в Эстонии были приняты два важных политических метода для снижения расходов на лечение зубов у совершеннолетних и при покупке лекарств. Начиная с июля 2017 года восстановили компенсацию на лечение зубов у взрослых, ставка которой еще больше выросла в начале 2018 года. Также государство начало платить дополнительную компенсацию для снижения больших расходов на лекарства.
Но этих методов по-прежнему недостаточно, чтобы защитить население от бедности, обусловленной большими расходами на здравоохранение. По-прежнему нужно искать возможности, как еще больше защитить более бедное население, и сделать медицинские услуги постоянно доступными именно тем, кому они сейчас недоступны, или чьи расходы на здравоохранение уже сейчас велики. Поэтому у Министерства социальных дел в сотрудничестве с Больничной кассой есть план проанализировать самоответственность именно с позиции людей, чтобы выяснить лиц и слои населения, в случае которых самоответственность может стать препятствием для получения нужной помощи и предложить дальнейшее решение.
На будущей неделе при активном участии Министерства социальных дел и ВОЗ в Таллинне пройдет международная конференция, которой отметят 10-летие с момента принятия Таллиннской хартии. В качестве одной из главных тем на конференции сосредоточатся на возможности, как обеспечить охват услугами здравоохранение для всех, улучшить доступ к медицинским услугам и увеличить защиту от больших расходов на лечение.
В статье ссылаются на издание ВОЗ «Financial protection in high-income countries: a comparison of the Czech Republic, Estonia and Latvia»