В США мужчина взял в заложники детей и открыл стрельбу по полиции

В американском городе Орландо (штат Флорида) неизвестный мужчина открыл огонь по полицейским и взял в заложники четырех детей в квартире, расположенной в одном из жилых комплексов.
По данным телеканала Fox News, в результате стрельбы серьезные ранения получил сотрудник полиции, сообщает News Ru. Полицейские прибыли на место после сообщения о домашнем насилии. Женщина позвонила в службу 911 и рассказала, что ее бойфренд избил ее.
Подозреваемый открыл огонь, когда офицеры попытались его арестовать. Один страж порядка получил ранения и был доставлен в больницу. Его ранение было признано серьезным. Врачи делают все для спасения его жизни.
Между тем стрелок забаррикадировался в квартире, взяв в заложники четырех детей в возрасте года, семи, 10 и 12 лет. Спецназ прибыл на место и начал переговоры с подозреваемым.
По словам главы полиции, задачей властей является обеспечение безопасности детей, находящихся в заложниках. Он выразил надежду, что в итоге стрелок добровольно сдастся полиции.