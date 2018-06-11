В США мужчина взял в заложники детей и открыл стрельбу по полиции

По данным телеканала Fox News, в результате стрельбы серьезные ранения получил сотрудник полиции, сообщает News Ru. Полицейские прибыли на место после сообщения о домашнем насилии. Женщина позвонила в службу 911 и рассказала, что ее бойфренд избил ее.

Подозреваемый открыл огонь, когда офицеры попытались его арестовать. Один страж порядка получил ранения и был доставлен в больницу. Его ранение было признано серьезным. Врачи делают все для спасения его жизни.

Между тем стрелок забаррикадировался в квартире, взяв в заложники четырех детей в возрасте года, семи, 10 и 12 лет. Спецназ прибыл на место и начал переговоры с подозреваемым.