Чемпионат мира. Группа С: трое на одну путевку

Перуанцы только в последний момент забронировали себе путевку в Россию, обыграв в стыковых матчах команду Новой Зеландии, впервые с 1982 года попав на ЧМ. Звезд мировой величины у перунацев нет - только если Паоло Герреро, который чудом попал на ЧМ, получив отмену дисквалификации за использование наркотиков, и нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан. Но Перу - это тренерская команда. Именно Рикардо Гарека создал этот коллектив, сплотил и привел на ЧМ. Соперники у перуанцев не самые сложные - и Дания, и Австралия к грандам мирового футбола не относятся, а значит, есть шанс, что наследники великого Теофило Кубильяса смогут попасть в 1/8 финала.

Датчане привели крепкий, атакующий состав, который, по идее, может попортить крови и французам - игроки датчан, пусть в большинстве своем и не играют в топ-клубах, но имеют стабильные места в основе и приносят своим командам немало пользы. Конечно, если вспоминать провальный для датчан ЧЕ-2000 или триумфальный ЧЕ-1992, то можно сказать, что от любого состава сборной Дании, будь то самый сильный или слабый, можно ждать сюрпризов любого спектра. Главным для Дании станет матч с Перу - если стартовый поединок "Викинги" выигрывают, то шансы на плей-офф вырастут в геометрической прогрессии.

Австралийцы после того, как сменили континентальную федерацию на Азию, прибавили в опыте, но состав "Соккеруз" по сравнению с золотыми временами австралийского соккера сильно потерял в качестве - только Тим Кейхилл помнит те великие времена, но сейчас Кейхиллу уже 38 и ведущим игроком нападающий "Миллуола" не является. Скорее, Кейхилл - хранитель традиций, дядька и наставник, чем главная надежда "желто-зеленых" в атаке. Преимущество австралийцев в их страсти и желании победить. Именно эти два фактора могут привести подопечных Берта ван Маарвейка в 1/8 финала.