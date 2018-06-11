В отношении резервистов, не явившихся на учения, возбуждено 400 дел

Вооруженные силы возбудили почти 400 дел в отношении резервистов, которые не явились в этом году на весенние учения «Ёж», сообщил BNS.
«По состоянию на сейчас начато почти 400 расследований в отношении резервистов, не явившихся на учения «Ёж» и организованные в их рамках дополнительные учебные сборы «Иголка». Остальные неявившиеся резервисты объяснили причины свое неявки», - сказал пресс-секретарь Вооруженных сил.
«Окончательное решение зависит от сотрудничества и выяснения обстоятельств, по возможности мы постараемся поговорить с каждым резервистом»,- добавил представитель армии.
За неявку на учебные сборы могут наказать штрафом в размере до 300 штрафных единиц или арестом. При ведении производства по административному правонарушению применяется общая часть Пенитенциарного кодекса и положения Закона об административных правонарушениях.
Крупные учения «Ёж» начались 2 мая. В ходе учений проиграли сценарии, в ходе которых отработали взаимодействие Департамента полиции и погранохраны, Спасательного департамента, Кайтселийта, армии, местных самоуправлений и других организаций, а также вооруженных подразделений союзников и стран-партнеров. В учениях приняли участие более 18 000 человек из 19 стран.