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  • В отношении резервистов, не явившихся на учения, возбуждено 400 дел

В отношении резервистов, не явившихся на учения, возбуждено 400 дел

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Учения "Ёж" 2018, городское сражение в Валга.

ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Вооруженные силы возбудили почти 400 дел в отношении резервистов, которые не явились в этом году на весенние учения «Ёж», сообщил BNS.

«По состоянию на сейчас начато почти 400 расследований в отношении резервистов, не явившихся на учения «Ёж» и организованные в их рамках дополнительные учебные сборы «Иголка». Остальные неявившиеся резервисты объяснили причины свое неявки», - сказал пресс-секретарь Вооруженных сил.

«Окончательное решение зависит от сотрудничества и выяснения обстоятельств, по возможности мы постараемся поговорить с каждым резервистом»,- добавил представитель армии.

За неявку на учебные сборы могут наказать штрафом в размере до 300 штрафных единиц или арестом. При ведении производства по административному правонарушению применяется общая часть Пенитенциарного кодекса и положения Закона об административных правонарушениях.

Крупные учения «Ёж» начались 2 мая. В ходе учений проиграли сценарии, в ходе которых отработали взаимодействие Департамента полиции и погранохраны, Спасательного департамента, Кайтселийта, армии, местных самоуправлений и других организаций, а также вооруженных подразделений союзников и стран-партнеров. В учениях приняли участие более 18 000 человек из 19 стран.

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