Транспортный департамент: в выходные дороги не ремонтируют, чтобы дать отдохнуть живущим рядом людям

Руководитель отдела организации дорожного движения Таллиннского транспортного департамента Талво Рюйтельмаа сказал ERR, что дорожные работы в Таллинне приостанавливаются в выходные дни, чтобы шум и вибрация не мешали живущим в зоне ремонтных работ людям, передает Rus.err.
"При осуществлении работ в центре города учитываются интересы живущих в этом районе жителей. Мы должны считаться с тем, что у людей должна быть возможность отдыхать, и поэтому в определенное время работы не выполняются", - сказал он.
"Это касается всех районов, где поблизости расположены жилые дома. Никакая работа не может выполняться ночью и в выходные дни. При этом некоторые работы могут вестись, но работы, связанные с использованием механизмов и машин, генерирующих шум и вибрацию, приостанавливаются", - сказал Рюйтельмаа.