Несовершеннолетний мотоциклист погиб в результате страшного падения

Перес попал в завал из нескольких гонщиков в пятом повороте трассы. Хотя Переса сразу же на вертолете доставили в больницу, врачам жизнь молодого спортсмена спасти не удалось. Причиной смерти гонщика стали травмы головы и мозга.

"Хотя его сердце билось, но усилия врачей оказались тщетными. Эту гонку Андреас выиграть не смог. Нам всем сейчас очень тяжело. Мы потеряли отличного парня и гонщика" - сообщает гоночная команда Переса Avintia Academy.