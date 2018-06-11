Несовершеннолетний мотоциклист погиб в результате страшного падения

На юниорском этапне Кубка мира по мотогонкам в классе "Мото3" в Барселоне гонщик Андреас Перес попал в аварию и скончался в больнице, не приходя в сознание.
Перес попал в завал из нескольких гонщиков в пятом повороте трассы. Хотя Переса сразу же на вертолете доставили в больницу, врачам жизнь молодого спортсмена спасти не удалось. Причиной смерти гонщика стали травмы головы и мозга.
"Хотя его сердце билось, но усилия врачей оказались тщетными. Эту гонку Андреас выиграть не смог. Нам всем сейчас очень тяжело. Мы потеряли отличного парня и гонщика" - сообщает гоночная команда Переса Avintia Academy.
Гибель Переса стала третьей за три года на каталонском автодроме. В 2016 году погиб мотоциклист Луис Салом в гонке класса "Мото2", а в прошлом году в суточной гонке разбился насмерть Энрик Саури.