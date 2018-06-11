Эксперты: люди лебедят на Пальяссааре не убивали

«Сегодня мы связались с ветеринаром, который сделал рентгеновское исследование. Он считает, что ничто не указывает на физическое насилие как причину гибели, однако окончательного утверждать этого нельзя,- сообщила в понедельник ведущий следователь Кесклиннаского отделения Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны Мерле Рандла. - На шеях птиц повреждений не обнаружено. Раны у птиц появились уже после гибели, возможно, они были причинены тушкам птиц какими-то зверями», сообщила агентству BNS ведущий инспектор Пыхьяской префектуры полиции Мерле Рандла.

В связи с обнаружением птенцов в СМИ и социальных сетях появилось много слухов о том, что птенцов убили какие-то люди.

«К настоящему моменту мы знаем, что птенцы были обнаружены после полудня в субботу. Человек, который нашел их, связался с приют для животных, куда птицы и были отвезены. Информация распространялась в соцсетях, однако, к сожалению, никто не дал знать об этом на номер 112»,- сказала Рандла.

«Несмотря на то, что сейчас ничто не указывает на преступление, напоминаю, что жестокое обращение с животными является преступлением. Если замечено что-то, что указывает на такое преступление, следует сообщить об этом в полицию, чтобы мы сразу же могли выяснить, что происходит»,- подчеркнула Рандла.