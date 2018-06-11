Сотни не допущенных в Италию беженцев согласилась принять Испания

Премьер-министр Испании Педро Санчес, возглавивший правительство страны меньше двух недель назад, распорядился открыть для спасенных беженцев порт Валенсии, пишет bbcrussian.com

"Это наша обязанность - избежать гуманитарной катастрофы и предложить этим людям безопасный порт", - говорится в заявлении, распространенном канцелярией испанского премьера.

"Аквариус" почти на сутки застрял в Средиземном море, после того как в воскресенье новый министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини отказался пускать его в порт.

Сальвини, лидер правой партии "Лига Севера", заявил, что "Аквариус" должна принять Мальта. Но мальтийские власти заявили, что мигранты были подобраны в водах Ливии, а значит, спасенные люди находятся в юрисдикции Италии.

Италия - основная страна, через которую попадают в Европу большинство беженцев из северной Африки.

Во время последних всеобщих выборов "Лига Севера" пообещала своим избирателям занять жесткую позицию в отношении иммигрантов.

Ранее благотворительная организация SOS Méditerranée, которой принадлежит "Аквариус", сообщила, что судно получило инструкции от итальянского Морского спасательного координационного центра не двигаться с места, находясь в 35 морских милях (около 65 км) от Италии и в 27 морских милях от Мальты (около 50 км).

При этом правозащитники уточнили, что мигрантов собрали на судно в ходе шести различных спасательных операций, проводившихся возле побережья Ливии.

"Наша цель - высадить в безопасном месте 629 человек, находящихся на борту "Аквариуса". Некоторые из них были спасены вчера вечером при чрезвычайно сложных условиях", - цитирует агентство Рейтер пресс-секретаря организации Матильду Овиллен.

Кто на борту?

Многих мигрантов спасли в водах Ливии. Это маршрут, которым обычно пытаются нелегально попасть в Европу беженцы из стран Африки, расположенных к югу от Сахары. Около 400 человек из них были подобраны итальянскими военными кораблями, береговой охраной страны или торговыми судами - после чего людей пересадили на "Аквариус". В SOS Méditerranée сообщили, что среди беженцев, находящихся на борту судна, 123 подростка без сопровождения взрослых, 11 маленьких детей и семь беременных женщин.

Как уточняет в "Твиттере" находящаяся на судне журналистка Анелиз Борж, подросткам - от 13 до 17 лет. Они бежали из Эритреи, Ганы, Нигерии и Судана.

Почему беженцев не приняла Италия?

В воскресение глава итальянского МВД заявил, что Италия сказала "нет торговле людьми, нет бизнесу нелегальной иммиграции". "Мальта никого не пускает, - добавил министр. - Франция отправляет людей назад на границу, Испания защищает свои рубежи с оружием". "Мальта не может отвечать "нет" на каждую просьбу о помощи. Господь расположил Мальту ближе к Африке, чем Сицилию".

На прошлой неделе Сальвини заявил, что Рим должен депортировать больше мигрантов, а уже получивших убежище итальянские власти хотят распределить по всему Евросоюзу, хотя некоторые члены ЕС категорически против этой схемы.

Сальвини утверждает, что он рассматривает возможность принять меры и против благотворительных организаций, спасающих в море мигрантов. Ранее он обвинял подобные организации в сговоре с контрабандистами.

По мнению критиков правительства Италии, планы Рима по высылке мигрантов на родину являются невыполнимыми и лишь увеличивают риск разжигания расовых противоречий и политизацию гуманитарного вопроса. Вызвавшая весьма неоднозначную реакцию сделка между предыдущим правительством Италии и ливийскими властями помогла снизить число прибывших в страну мигрантов по сравнению с прошлым летом. Однако, несмотря на это, по данным итальянских чиновников, в текущем году было зарегистрировано уже 13 500 беженцев.

Почему спасенных не приняла Мальта?

Пресс-секретарь правительства Мальты сообщил агентству Франс пресс, что его страна "не является ни координирующим, ни компетентным органом" в этой спасательной операции.

Ранее Сальвини обвинил правительство Мальты в пренебрежении своей долей обязательств, когда в нейтральных водах застрял еще один спасательный корабль - "Сифахс", на борту которого находились 126 беженцев.