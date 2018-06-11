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Под Таллинном полыхает 150 гектаров леса

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Площадь масштабного лесного и ландшафтного пожара, вспыхнувшего в воскресенье в Харьюмаа в Википалу, увеличилась более чем втрое: огнем охвачены 150 гектаров.

"Огонь распространяется из-за сильного ветра, горит примерно 150 гектаров", - сообщили в пресс-службе Спасательного департамента. В понедельник до полудня зона пожара, по оценкам спасателей, составляла около 40 гектаров.

В работах по тушению участвуют 75 человек, в том числе сотрудники Кайтселийта, люди из резервной спасательной группы, волонтеры. Привлечен и вертолет Департамента полиции и погранохраны.

Википалу находится в Харьюмаа в волости Ания.

Спасатели в минувшие выходные более 30 раз выезжали по тревоге гасить лесные и ландшафтные пожары по всей Эстонии.

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