Комиссия ищет способы сократить число работников без медстраховки

Председатель комиссии по социальным делам Хельмен Кютт отметила, что если работодатель не внес работника в регистр трудовой занятости из корыстных побуждений, он должен оплатить стоимость лечения, сообщает пресс-служба Рийгикогу. «Если для сокращения налогового мошенничества нужно изменить закон, комиссия готова это сделать», - сказала Кютт. Она добавила, что для предотвращения уклонения от налогов необходимо применять и имеющиеся меры. Член комиссии Марис Лаури отметила, что в случае уклонения от уплаты налогов расходы оплачивают честные налогоплательщики. «Если работник осознанно участвует в налоговом мошенничестве, он должен выплатить штраф и оплатить счет за медицинские услуги пополам с работодателем», - сказала Лаури. В этом году за пять месяцев с двухнедельной задержкой, т.е. задним числом, в регистр было внесено 14 000 работников. Запись действительна в отношении 75% из них. В случае 25% трудовой договор был прекращен.