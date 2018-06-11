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  • Комиссия ищет способы сократить число работников без медстраховки

Комиссия ищет способы сократить число работников без медстраховки

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Больница. Фото иллюстративное.

ФОТО: Тоомас Хуйк

Сегодня комиссия Рийгикогу по социальным делам обсудила проблему работающих людей, не имеющих медицинского страхования. С обзором по теме выступили представители Больничной кассы, Налогово-таможенного департамента, Министерства финансов и Министерства социальных дел.

Председатель комиссии по социальным делам Хельмен Кютт отметила, что если работодатель не внес работника в регистр трудовой занятости из корыстных побуждений, он должен оплатить стоимость лечения, сообщает пресс-служба Рийгикогу. «Если для сокращения налогового мошенничества нужно изменить закон, комиссия готова это сделать», - сказала Кютт. Она добавила, что для предотвращения уклонения от налогов необходимо применять и имеющиеся меры. Член комиссии Марис Лаури отметила, что в случае уклонения от уплаты налогов расходы оплачивают честные  налогоплательщики. «Если работник осознанно участвует в налоговом мошенничестве, он должен выплатить штраф и оплатить счет за медицинские услуги пополам с работодателем», - сказала Лаури. В этом году за пять месяцев с двухнедельной задержкой, т.е. задним числом, в регистр было внесено 14 000 работников. Запись действительна в отношении 75% из них. В случае 25% трудовой договор был прекращен.

Представители Налогово-таможенного департамента, Больничной кассы, Министерства финансов и Министерства социальных дел сообщили комиссии, что в ближайшее время состоится совещание, темой которого станет поиск решений возникшей проблемы и более эффективное применение санкций. С результатами совещания ознакомят и комиссию по социальным делам.

В заседании приняли участие министр здоровья и труда Рийна Сиккут, главный специалист отдела развития системы здоровья Министерства социальных дел  Юлле Йордан, ведущий аналитик отдела фискальной политики Министерства финансов Ристо Каарна и руководитель отдела налоговой политики Лемми Оро, руководитель службы прямых и косвенных налогов Налогово-таможенного департамента Тийна Нормак, председатель правления Больничной кассы Райн Лаане и руководитель отдела по работе с клиентами Терье Каламеэс.

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