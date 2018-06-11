Внимание, розыск! Пропала 30-летняя Илен

Рост Илен - 168 см, она среднего телосложения. У нее длинные темно-каштановые волосы и сине-зеленые глаза.

В последний раз ее видели в бежевом жакете с длинными рукавами и в синих джинсах с красноватым орнаментом спереди и по бокам. На ней могут быть светлые тенниски и светлый рюкзак.