пн, 11.06.2018
Даже эстонский русский с самыми раздражающими взглядами является частью эстонского общества Матс Куускемаа
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
ЧМ 2018
Экономика
За рубежом
Техника
Ваш дом
Bидео

Внимание, розыск! Пропала 30-летняя Илен

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

30-летняя Илен.

ФОТО: Lääne prefektuur

В последний раз 30-летнюю Илен видели вчера вечером в Пярну на улице Лао, после этого она не вернулась домой, а сегодня не явилась на работу.

Рост Илен - 168 см, она среднего телосложения. У нее длинные темно-каштановые волосы и сине-зеленые глаза.

В последний раз ее видели в бежевом жакете с длинными рукавами и в синих джинсах с красноватым орнаментом спереди и по бокам. На ней могут быть светлые тенниски и светлый рюкзак.

Полиция просит всех, у кого есть информация о том, куда могла направиться Илен, сообщить об этом по короткому номеру 112 или по телефону 53231473.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ