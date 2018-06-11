Внимание, розыск! Пропала 30-летняя Илен
11 июня 2018 г., 17:36
В последний раз 30-летнюю Илен видели вчера вечером в Пярну на улице Лао, после этого она не вернулась домой, а сегодня не явилась на работу.
Рост Илен - 168 см, она среднего телосложения. У нее длинные темно-каштановые волосы и сине-зеленые глаза.
В последний раз ее видели в бежевом жакете с длинными рукавами и в синих джинсах с красноватым орнаментом спереди и по бокам. На ней могут быть светлые тенниски и светлый рюкзак.
Полиция просит всех, у кого есть информация о том, куда могла направиться Илен, сообщить об этом по короткому номеру 112 или по телефону 53231473.