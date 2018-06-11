Женщина спасла малышей, закрытых на жаре в машине у торгового центра. Родители обвинили ее в бесчеловечности

Свидетельница ЧП рассказала, что, припарковав автомобиль у входа в центр, заметила, что в другой машине плачет ребенок, которому на вид было около четырех лет. Женщина начала разговаривать с ним, при этом проверяя, открыта ли хоть одна из дверей машины. Она заметила, что внутри находится еще и спящий годовалый малыш. Он проснулся, начал плакать, покраснел и сильно вспотел.

Вскоре подошли и другие покупатели и через небольшую щель в окне попытались опустить его вниз. Люди отправились в информационный центр, чтобы по громкой связи найти родителей оставленных на жаре детей.

На помощь пришел экипаж дорожной полиции, который находился неподалеку. Старшего ребенка удалось уговорить освободиться из автокресла и открыть дверь изнутри. Была вызвана скорая помощь.