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  • Женщина спасла малышей, закрытых на жаре в машине у торгового центра. Родители обвинили ее в бесчеловечности

Женщина спасла малышей, закрытых на жаре в машине у торгового центра. Родители обвинили ее в бесчеловечности

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Ребенок спит в машине.

ФОТО: Tatiana Kostareva/PhanterMedia/Scanpix

В Латвии Госполиция оценит поведение родителей, которые оставили в закрытой машине на солнцепеке двух маленьких детей у торгового центра Spice.

Свидетельница ЧП рассказала, что, припарковав автомобиль у входа в центр, заметила, что в другой машине плачет ребенок, которому на вид было около четырех лет. Женщина начала разговаривать с ним, при этом проверяя, открыта ли хоть одна из дверей машины. Она заметила, что внутри находится еще и спящий годовалый малыш. Он проснулся, начал плакать, покраснел и сильно вспотел.

Вскоре подошли и другие покупатели и через небольшую щель в окне попытались опустить его вниз. Люди отправились в информационный центр, чтобы по громкой связи найти родителей оставленных на жаре детей.

На помощь пришел экипаж дорожной полиции, который находился неподалеку. Старшего ребенка удалось уговорить освободиться из автокресла и открыть дверь изнутри. Была вызвана скорая помощь.

Через полчаса прибыли и родители. По словам очевидицы, переговорив с медиками и проверив состояние здоровья своих детей, они обвинили неравнодушную женщину в том, что она вызвала полицию, да еще и медиков, а также, как они заявили, опозорила их на весь магазин. «Не по-человечески поступила!» - бросили ей вслед.

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