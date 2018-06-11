Медвежонок Арон разбил мячом стекло поляриума

Трещина образовалась после того, как Арон кинул в стену 20-килограммовым мячом. Речь идет, конечно же, о двойном прочном стекле, так что треснул только внутренний его слой.

Ситуация не представляет опасности ни для людей, ни для медведей. Зоопарк ищет возможность заменить стекло, а пока что его внутреннюю часть временно прикроют, чтобы медведи могли и дальше гулять на улице. Кстати, Норду трещина не помешала, и его по-прежнему можно увидеть в поляриуме.