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  • Медвежонок Арон разбил мячом стекло поляриума

Медвежонок Арон разбил мячом стекло поляриума

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ФОТО: Inari Leiman

В минувшую субботу работники Таллиннского зоопарка обнаружили, что в одной из стеклянных стен поляриума образовалась трещина. В целях безопасности медведей отвели во внутренние помещения, и довольно скоро выяснилось, что виновник происшествия – медвежонок Арон.

Трещина образовалась после того, как Арон кинул в стену 20-килограммовым мячом. Речь идет, конечно же, о двойном прочном стекле, так что треснул только внутренний его слой.

Ситуация не представляет опасности ни для людей, ни для медведей. Зоопарк ищет возможность заменить стекло, а пока что его внутреннюю часть временно прикроют, чтобы медведи могли и дальше гулять на улице. Кстати, Норду трещина не помешала, и его по-прежнему можно увидеть в поляриуме.

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