Госсуд отменил наказание мужчине, растлившему свою приемную дочь

Согласно обвинению, с октября 2013 по декабрь 2014 года мужчина, находясь в своей квартире, неоднократно домогался своей приемной дочери 1999 года рождения: трогал ее грудь и половые органы, засовывал пальцы во влагалище потерпевшей, чем причинил ей боль.

По оценке прокуратуры, обвиняемый использовал состояние потерпевшей, которая была неспособна оказать ему сопротивление. Потерпевшая рассказала, что пыталась оттолкнуть руки обвиняемого и сопротивляться ему, но безуспешно, потому что отчим был сильнее. Уездный суд приговорил обвиняемого к девяти годам лишения свободы, из которых реально он должен был отбыть в тюрьме шесть лет и два месяца. Однако Госсуд счел, что суды низших инстанций не установили и не обосновали согласно требованиям, в чем выражалась неспособность потерпевшей оказывать сопротивление. «Кроме того, суды не обратили внимание на то, было ли или могло ли быть сопротивление потерпевшей успешным, и не отказалась ли она от возможности себя защищать», - говорится в решении суда.

«С учетом показаний потерпевшей нельзя не оставить незамеченным и то, что в некоторых случаях, когда обвиняемый неожиданно начинал ее домогаться, потерпевшая, по ее словам, звала на помощь собак, которые после этого нападали на обвиняемого. Таким образом, из показаний потерпевшей следует, что в некоторых случаях она была способна оказать обвиняемому сопротивление, и оно могло оказаться успешным».

Госсуд счел, что для признания человека виновным в изнасиловании недостаточно одного упоминания о беспомощном состоянии жертвы, но необходимо показать, в чем выражалось это состояние и что обвиняемый сознательно использовал это состояние для достижения своей цели.

Таким образом, уездный и окружной суды, по оценке Госсуда, нарушили обязанность обоснования приговора, и это повлечет за собой отмену приговора и возврат уголовного дела на пересмотр в уездный суд.

Кроме того, по оценке Госсуда, уездный суд при оценке степени вины обвиняемого необоснованно сосредоточился на потерпевшей.