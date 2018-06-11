ДТП со счастливым исходом: водитель в воздухе поймал вылетевшую из седла велосипедистку

Вчера в Вильянди на велосипеде девочки, съезжавшей с горки по улице Якобсони, отказали тормоза, пишет Postimees.
Съезжая с горки на большой скорости, велосипедистка пыталась затормозить, но тормоза полностью отказали.
"Велосипедистка на огромной скорости неслась на припаркованный у магазина микроавтобус, велосипед врезался в его открытую дверь, девочка вылетела из седла и приземлилась... на руки автовладельца и его спутника", - описали случившееся в Лыунаской префектуре.
"По счастливой случайности девочка не пострадала, хотя, съезжая с горы по прямой, могла врезаться в стену магазина", добавили сотрудники правоохранительных органов.
Полиция напоминает: прежде, чем садиться в седло, необходимо перепроверить техническое состояние своего велосипеда.