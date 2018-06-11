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  • ДТП со счастливым исходом: водитель в воздухе поймал вылетевшую из седла велосипедистку

ДТП со счастливым исходом: водитель в воздухе поймал вылетевшую из седла велосипедистку

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ФОТО: PPA

Вчера в Вильянди на велосипеде девочки, съезжавшей с горки по улице Якобсони, отказали тормоза, пишет Postimees.

Съезжая с горки на большой скорости, велосипедистка пыталась затормозить, но тормоза полностью отказали.

"Велосипедистка на огромной скорости неслась на припаркованный у магазина микроавтобус, велосипед врезался в его открытую дверь, девочка вылетела из седла и приземлилась... на руки автовладельца и его спутника", - описали случившееся в Лыунаской префектуре.

"По счастливой случайности девочка не пострадала, хотя, съезжая с горы по прямой, могла врезаться в стену магазина", добавили сотрудники правоохранительных органов.

Полиция напоминает: прежде, чем садиться в седло, необходимо перепроверить техническое состояние своего велосипеда.

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