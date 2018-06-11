Лукаш Херба. ФОТО: Ufficio stampa Polizia di Stato / AP

Суд в Италии приговорил поляка к 16 годам и 9 месяцам тюрьмы за похищение 20-летней британской модели.

В июле прошлого года Лукаш Херба под предлогом фотосъемки заманил в Милан фотомодель Хлои Эйлинг, усыпил ее, засунул в чемодан и вывез в неизвестное место, где шесть дней удерживал девушку против ее воли.

В суде 30-летнего поляка описали как фантазера со стажем, который потерял голову, увидев фотографии девушки в "Инстаграм". Он будто бы сам придумал схему с киднеппингом, чтобы понравиться Хлои.

Защитники обвиняемого утверждали, что модель сама организовала свое похищение ради славы и пиара. Хлои Эйлинг в многочисленных интервью отвергала эти предположения.

Как разворачивались события

Лукаш Херба, проживавший в Англии, представился фотографом и пригласил модель на съемки в Милан.

Встретившись с девушкой, вместо того чтобы фотографировать, он накачал ее кетамином, поместил в чемодан, погрузил в багажник автомобиля и увез в дом на окраину Турина.

Херба назвался участником международной преступной организации "Черная смерть" и разыграл попытку продажи модели на онлайн-аукционе.

Узнав, что у британки есть ребенок, Херба решил отпустить модель.