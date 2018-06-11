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Видео: самолет Lufthansa загорелся во Франкфурте

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Самолет Lufthansa сильно пострадал.

ФОТО: Boris Roessler / AFP

11 июня в аэропорту Франкфурта-на-Майне произошел пожар, в результате которого серьезно пострадал самолет Airbus A340-300 авиакомпании Lufthansa, а несколько человек вынуждены были обратиться за медицинской помощью, передает Newsru.com.

ФОТО: Boris Roessler / AFP

По данным Twitter-аккаунта JACDEC, публикующего информацию об авиационных происшествиях, инцидент произошел во время буксировки лайнера тягачом, который неожиданно загорелся, и пламя заметно опалило носовую часть самолета. В этот момент на борту не находилось пассажиров и членов экипажа, однако из-за сильного задымления шесть человек в аэропорту пострадали из-за раздражения дыхательных путей.

Видеоролик, запечатлевший пожар и его тушение, был опубликован на YouTube-канале газеты Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Пострадавший самолет должен был вылететь в Филадельфию. Изначально сообщалось, что он получил незначительные повреждения и будет отремонтирован, но опубликованные позднее снимки свидетельствуют о том, что лайнер, вероятнее всего, не подлежит восстановлению и его придется списать.

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