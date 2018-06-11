Видео: самолет Lufthansa загорелся во Франкфурте

11 июня в аэропорту Франкфурта-на-Майне произошел пожар, в результате которого серьезно пострадал самолет Airbus A340-300 авиакомпании Lufthansa, а несколько человек вынуждены были обратиться за медицинской помощью, передает Newsru.com.
По данным Twitter-аккаунта JACDEC, публикующего информацию об авиационных происшествиях, инцидент произошел во время буксировки лайнера тягачом, который неожиданно загорелся, и пламя заметно опалило носовую часть самолета. В этот момент на борту не находилось пассажиров и членов экипажа, однако из-за сильного задымления шесть человек в аэропорту пострадали из-за раздражения дыхательных путей.
Lufthansa Airbus A340-300 (D-AIFA) sustained unknown heat damage whilst under tow at Frankfurt Airport (EDDF) when the connected tug caught fire below it. The reason for the fire is unknown yet. pic.twitter.com/vADKnxuwdE— JACDEC (@JacdecNew) 11 июня 2018 г.
Видеоролик, запечатлевший пожар и его тушение, был опубликован на YouTube-канале газеты Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Пострадавший самолет должен был вылететь в Филадельфию. Изначально сообщалось, что он получил незначительные повреждения и будет отремонтирован, но опубликованные позднее снимки свидетельствуют о том, что лайнер, вероятнее всего, не подлежит восстановлению и его придется списать.
The Lufthansa Airbus A340-300 (D-AIFA) that suffered extensive fire damage today during tow at Frankfurt Intl Airport, Germany received irrepairable damage and is highly like to be considered a hull loss. pic.twitter.com/Tj0SpvGhqW— JACDEC (@JacdecNew) 11 июня 2018 г.