Видео: самолет Lufthansa загорелся во Франкфурте

ФОТО: Boris Roessler / AFP

По данным Twitter-аккаунта JACDEC, публикующего информацию об авиационных происшествиях, инцидент произошел во время буксировки лайнера тягачом, который неожиданно загорелся, и пламя заметно опалило носовую часть самолета. В этот момент на борту не находилось пассажиров и членов экипажа, однако из-за сильного задымления шесть человек в аэропорту пострадали из-за раздражения дыхательных путей.

Lufthansa Airbus A340-300 (D-AIFA) sustained unknown heat damage whilst under tow at Frankfurt Airport (EDDF) when the connected tug caught fire below it. The reason for the fire is unknown yet. pic.twitter.com/vADKnxuwdE — JACDEC (@JacdecNew) 11 июня 2018 г.

Видеоролик, запечатлевший пожар и его тушение, был опубликован на YouTube-канале газеты Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Пострадавший самолет должен был вылететь в Филадельфию. Изначально сообщалось, что он получил незначительные повреждения и будет отремонтирован, но опубликованные позднее снимки свидетельствуют о том, что лайнер, вероятнее всего, не подлежит восстановлению и его придется списать.