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  • Фото: вместо гостиницы и дачи - четыре съемных дома на курортах Эстонии

Фото: вместо гостиницы и дачи - четыре съемных дома на курортах Эстонии

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ФОТО: KV.EE

Приближаются летние отпуска. Вы не хотите уезжать из Эстонии, а дачи у вас нет. Что делать? Kodu предлагает снять жилье в курортном месте.  

Среди предлагаемых в краткосрочную аренду объектов коллегами с портала Kodu было выбрано четыре, с ценой за сутки проживания менее 100 евро. На пару-тройку дней выехать на природу могут позволить себе даже те, у кого финансы поют романсы, уверены эстонские коллеги.

1. Дом в Нарва-Йыэсуу, 50 евро в сутки

ФОТО: city24.ee

Трехкомнатный дом в красивом курортном городке. В симпатичном доме есть все необходимое для комфортного отдыха. В том числе и ухоженный участок. 

2. Отличная дача в Кясму, 65 евро в сутки

ФОТО: KV.EE

В июне и августе есть возможность снять дачу на Неэме-теэ в легендарном Кясму. В доме площадью 90 м2 есть четыре спальных места и все необходимое для отдыха. 

3. Дом на лето с террасой в прибрежном районе Пярну, 70 евро в сутки 

ФОТО: KV.EE

В этом доме с комфортом расположатся шесть гостей. Если с погодой не повезет, можно насладиться баней. Дом можно снять и на более длительный срок. Цена по договоренности. 

4. Дом на Сааремаа, цена 90 евро в сутки

ФОТО: KV.EE

На острове Саремаа, рядом с речкой Насва сдается внаем абсолютно новый трехкомнатный дом. С удобством могут тут отдохнуть четыре человека, но в принципе дом вместит и большее число гостей. 

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