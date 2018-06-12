Фото: вместо гостиницы и дачи - четыре съемных дома на курортах Эстонии

Среди предлагаемых в краткосрочную аренду объектов коллегами с портала Kodu было выбрано четыре, с ценой за сутки проживания менее 100 евро. На пару-тройку дней выехать на природу могут позволить себе даже те, у кого финансы поют романсы, уверены эстонские коллеги.

ФОТО: city24.ee

Трехкомнатный дом в красивом курортном городке. В симпатичном доме есть все необходимое для комфортного отдыха. В том числе и ухоженный участок.

ФОТО: KV.EE

В июне и августе есть возможность снять дачу на Неэме-теэ в легендарном Кясму. В доме площадью 90 м2 есть четыре спальных места и все необходимое для отдыха.

ФОТО: KV.EE

В этом доме с комфортом расположатся шесть гостей. Если с погодой не повезет, можно насладиться баней. Дом можно снять и на более длительный срок. Цена по договоренности.

ФОТО: KV.EE