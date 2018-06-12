Тереза Мэй назвала условие для возвращения к G8 с Россией

Решение исключить Россию из встреч крупнейших индустриальных стран последовало за "незаконной аннексией" Крыма, отметила премьер-министр в ходе выступления в британском парламенте. По мнению Мэй, "любые разговоры" о возвращении невозможны "до тех пор, пока Россия не изменит свое отношение".