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У советника Трампа случился сердечный приступ

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ФОТО: Kevin Lamarque / Reuters

У советника президента США Дональда Трампа по экономике Ларри Кадлоу случился сердечный приступ, он помещен в военный госпиталь Walter Reed под Вашингтоном. Об этом Трамп сообщил в своем микроблоге Twitter незадолго до встречи в Сингапуре с руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном во вторник, 12 июня.

Позднее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что сердечный приступ у Кадлоу очень легкий и врачи ожидают его скорого и полного выздоровления, пишет DW.com.

В администрации Трампа Ларри Кадлоу курирует политику США в сфере торговли, вызывающую серьезные нарекания у стран-партнеров. Кадлоу консультировал Трампа и на только что прошедшем в Канаде саммите стран "большой семерки", который окончился провалом из-за позиции американского президента.

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