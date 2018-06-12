У советника Трампа случился сердечный приступ

У советника президента США Дональда Трампа по экономике Ларри Кадлоу случился сердечный приступ, он помещен в военный госпиталь Walter Reed под Вашингтоном. Об этом Трамп сообщил в своем микроблоге Twitter незадолго до встречи в Сингапуре с руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном во вторник, 12 июня.