Хорваты покорили российских детей

Сборная Хорватии провела тренировку на "Рощино-Арена" в окрестностях Санкт-Петербурга перед первым матчем группы с командой Нигерии.
Подопечные Златко Далича провели втягивающее занятие: "Огненные" прибыли в Россию только накануне и, по словам тренера хорватов Златко Далича, смысла нагружать команду не было: впереди у хорватов еще два дня на подготовку, а затем команда Хорватии отправится в самый западный город России, Калининград.
Тренировка хорватов прошла на живописном Карельском перешейке и несмотря на рабочий день собрала 500 человек, могла бы и больше, но трибуны "Рощино-Арены" вмещали именно такое количество зрителей.
Главным событием тренировки сборной Хорватии стало приглашение местных детей и их участие в тренировочном занятии. . Затем всех попавших на тренировку хорватов ждала автограф сессия, где самым популярным оказался капитан хорватов, полузащитник "Реала" Лука Модрич.
Хорваты устроили первую тренировку с местными детьми! Очень круто! #CRO pic.twitter.com/BLPRJwhXde— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) June 11, 2018