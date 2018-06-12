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Хорваты покорили российских детей

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ФОТО: ANTON VAGANOV / REUTERS

Сборная Хорватии провела тренировку на "Рощино-Арена" в окрестностях Санкт-Петербурга перед первым матчем группы с командой Нигерии.

Подопечные Златко Далича провели втягивающее занятие: "Огненные" прибыли в Россию только накануне и, по словам тренера хорватов Златко Далича, смысла нагружать команду не было: впереди у хорватов еще два дня на подготовку, а затем команда Хорватии отправится в самый западный город России, Калининград.

Тренировка хорватов прошла на живописном Карельском перешейке и несмотря на рабочий день собрала 500 человек, могла бы и больше, но трибуны "Рощино-Арены" вмещали именно такое количество зрителей.

Главным событием тренировки сборной Хорватии стало приглашение местных детей и их участие в тренировочном занятии. . Затем всех попавших на тренировку хорватов ждала автограф сессия, где самым популярным оказался капитан хорватов, полузащитник "Реала" Лука Модрич.

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