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"Нормандская четверка" не достигла компромисса

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ФОТО: Emmanuele Contini / imago/Emmanuele Contini

После перерыва, длившегося более 16 месяцев, 11 июня в Берлине снова состоялись переговоры министров иностранных дел в так называемом нормандском формате - Германии, Франции, России и Украины.

Цель таких встреч - создать условия для реализации минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины, пишет DW.com.

Главная тема - "голубые каски"

Главной темой этого раунда впервые была идея разместить на востоке Украины миротворческую миссию ООН. Договоренность по этому вопросу считается предпосылкой для следующей встречи в "нормандском формате" на высшем уровне.

С точки зрения Берлина, "голубые каски" способны оживить минский процесс, создать для него, как заявил перед встречей глава МИД Германии Хайко Мас, "новые рамочные условия". Он напомнил, что идею "голубых касок" в принципе поддерживают и Москва, и Киев. "Но представления на этот счет сильно расходятся, - заявил Мас. - Вот об этом мы и хотим сегодня начать говорить".

Переговоры затянулись

Переговоры, как это часто бывало и в прошлом, проходили в гостевом особняке МИД ФРГ "Вилла Борзиг" на берегу Тегельского озера на окраине немецкой столицы. Начались они вовремя - как и было запланировано, в половине седьмого вечера. В половине десятого к журналистам обещали выйти министры иностранных дел Германии и Франции, выступающие в роли посредников в урегулировании российско-украинского конфликта в Донбассе. Но не вышли. Итоги встречи они подвели уже после 11 часов вечера.

Мас назвал состоявшиеся переговоры "очень подробным и открытым, но и конструктивным диалогом". Итогом стал, по его словам, целый ряд договоренностей. Это, в частности, обещание всех сторон строго соблюдать режим прекращения огня, готовность отвести от линии соприкосновения тяжелые вооружения и начать разминирование территории. Германия и Франция предложили поделиться своим опытом в этом деле.

Каким быть мандату миссии ООН?

Что же касается главной темы встречи - параметров предполагаемой миссии миротворцев ООН в зоне конфликта, то, по словам немецкого министра, участники переговоров договорились лишь о том, чтобы продолжить переговоры на эту тему на уровне политических директоров министерств иностранных дел.

Речь на них будет идти не о том, направлять ли в Донбасс "голубые каски", заявил Мас, а о том, как должна выглядеть ооновская миссия. "В принципе обе стороны согласны с миссией ООН, - заявил немецкий министр. - Однако представления (России и Украины. - Ред.) о том, какой она будет, каким должен быть ее мандат и зона ответственности, пока весьма далеки друг от друга". Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразился на эту тему более резко. Он указал, что между представлениями Москвы и Киева о "голубых касках" для Донбасса лежат миры.

Следует заметить, что и на предыдущих встречах министров иностранных дел стран "нормандского формата" достигались договоренности и о соблюдении перемирия, и об отводе тяжелых вооружений, и о разминировании территории. Но договоренности эти зачастую нарушались уже вскоре после того, как министры разъезжались из Берлина по своим столицам.

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