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При столкновении баржи и катамарана на Волге погибло 10 человек

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Волгоград. Иллюстративное фото.

ФОТО: Dmitry Rogulin / Dmitry Rogulin/TASS

В Волгограде перегруженный катамаран, на котором происходила вечеринка, столкнулся с баржей. Он шел без опознавательных огней.

Десять человек погибли и один числится пропавшим в результате столкновения катамарана и баржи в Волгограде, сообщил журналистам губернатор региона Андрей Бочаров.

"К сожалению, в результате поисково-спасательных работ обнаружено 10 погибших. Личности устанавливаются. Один (человек - ИФ) значится пропавшим, ведутся поиски", - сказал А.Бочаров.

По его словам, столкновение маломерного судна и баржи произошло в 1 км от береговой линии, в результате катамаран, в котором находились 16 человек, перевернулся.

"Три человека (пассажиры катамарана - ИФ) госпитализированы, их состояние удовлетворительное. После оказания медицинской помощи двое от госпитализации отказались", - сказал он.

По словам А.Бочарова, в общей сложности в столкнувшихся на Волге судах находилось 28 человек.

В свою очередь первый заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Волгоградской области отметил, что на месте следователи устанавливают причины произошедшего.

"Проводятся следственно-оперативные мероприятия, допросы свидетелей, осмотр трупов, назначены судебно-медицинские экспертизы", - уточнил он.

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