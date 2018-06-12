С июля изменятся условия подачи ходатайства о получении разрешения на оружие

Ведущий чиновник по охране правопорядка Департамента полиции и погранохраны Тео Никлус сказал, что с этими изменениями следует считаться уже сейчас, при регистрации на экзамен. Если желающий получить разрешение на оружие будет проходить экзамен в июле или позже, экзамен будет проводиться уже в соответствии с измененным законодательством.

В соответствии с изменениями в законе, вопросы по теории на экзамене будут только на эстонском языке. Если ходатайствующий о разрешении на оружии не владеет эстонском языком, экзамен можно сдать на другом языке при помощи переводчика.

"В связи с этим могут возникнуть очереди на экзамен, так как такие экзамены Департамента полиции и погранохраны может проводить в меньшем объеме", – сказал Никлус.

Переводчик может переводить только часть, связанную с проведением экзамена, вопрос экзаменационного билета и варианты ответов. Департамент полиции и погранохраны услугу перевода не предоставляет и расходы, связанные с переводом, ложатся на сдающего экзамен.

Вопросы теоретической части экзамена о получении разрешения на оружие отталкиваются от действующего законодательства. Людям, которые готовятся к экзамену, Департамент полиции и погранохраны советует ознакомиться со вступающей 1 июля редакцией Закона об оружии. В случае, если человеку не удается сдать экзамен по практической стрельбе, повторный экзамен теперь можно будет сдать в течение двух месяцев, что дает возможность лучше подготовиться к экзамену. Сейчас повторный экзамен следует сдать в течение одного месяца.

В соответствии с изменениями в законе, у иностранцев не будет теперь возможности получить разрешение на оружие в Эстонии на основании разрешения на оружие другого государства без прохождения экзамена и предоставления справки о здоровье.