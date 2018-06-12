Идет гроза. Защитите бытовую технику и избегайте потопа

Гроза и перебои с электричеством зачастую идут рука об руку, в результате чего может пострадать включенная в розетки бытовая техника. Каждый год страховая компания получает около сотни сообщений о нанесенном грозой ущербе. Самые большие выплаты ущерба достигают в таких случаях тысяч евро.

«Во время грозы следует избегать разведения огня в камине или плите, так как поднимающийся из трубы дым хорошо притягивает электричество. Точно так же во время грозы следует убрать со двора предметы, которые могут представлять для людей опасность и которые, в случае если ветер поднимет их в воздух, могут нанести повреждения зданию или находящемуся во дворе автомобилю», - предостерег Макиенко.

Непосредственно в здание молния бьет все-таки редко, и, как правило, вызванное грозой высокое напряжение попадает в дом через воздушные линии электропередач. И ущерб можно получить, даже если гроза пройдет вдалеке. «Поэтому безопасность в этом случае обеспечивает только выключение бытовой техники из сети или дополнительные инвестиции в защиту от перегрузки. При жаркой погоде необходимо также быть очень осторожными при подключении различных охлаждающих систем к имеющейся электросети, а также убедиться, что они не станут причиной перегрузки сети, которая может вызвать пожар», - добавил Макиенко.