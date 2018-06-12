вт, 12.06.2018
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Роналду взбесило предложение "Реала"

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ФОТО: Alexander Gusev / Pacific Press/Sipa USA

Мадридский "Реал" предложил Криштиану Роналду новый контракт. Роналду рад бы остаться в Мадриде до конца активной карьеры, но есть одна проблема: "Реал" не собирается платить 33-летнему португальцу почти 50 миллионов евро в год.

Предложение Флорентино Переса своей главной звезде таково, что, скорее, сделано просто для того чтобы быть сделанным: зарплата КриРо вырастет, но всего лишь в полтора раза, до 34 миллионов евро, а не в два раза, до 45 миллионов, как настаивает Роналду. Кроме того, Роналду просит Переса не покупать бразильца Неймара, который, по мнению Роналду, станет новой франшизой мадридцев. Однако в сборной Португалии Роналду не выказывает никаких признаков беспокойства за будущее. Как сказал Sky Sports игрок сборной Португалии и московского "Локомотива" Мануел Фернандеш, "если у Роналду и есть какие-то проблемы, то я лично их не видел. Он очень сосредоточен на подготовке к ЧМ".

Скорее всего, новые серии мадридской драмы "Роналду против Переса" ожидают болельщиков после окончания ЧМ, где Роналду предстоит в одиночку вытаскивать свою сборную в 1/4 финала. Именно выход в эту стадию ЧМ ожидают от своей сборной болельщики португальцев.

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