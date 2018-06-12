Роналду взбесило предложение "Реала"

Предложение Флорентино Переса своей главной звезде таково, что, скорее, сделано просто для того чтобы быть сделанным: зарплата КриРо вырастет, но всего лишь в полтора раза, до 34 миллионов евро, а не в два раза, до 45 миллионов, как настаивает Роналду. Кроме того, Роналду просит Переса не покупать бразильца Неймара, который, по мнению Роналду, станет новой франшизой мадридцев. Однако в сборной Португалии Роналду не выказывает никаких признаков беспокойства за будущее. Как сказал Sky Sports игрок сборной Португалии и московского "Локомотива" Мануел Фернандеш, "если у Роналду и есть какие-то проблемы, то я лично их не видел. Он очень сосредоточен на подготовке к ЧМ".