Фото и видео: Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились и подписали загадочный документ

Итогом саммита стало подписание некого документа, содержание которого обещали сообщить журналистам позднее. Впрочем, источник CNN уже сообщил, что лидеры должны подписать соглашение, подтверждающее прогресс в переговорах и приверженность к продолжению процесса.

"We've had a great time together" - Donald Trump says he is signing a "pretty comprehensive document" with Kim Jong Un #TrumpKim #USNorthKorea pic.twitter.com/f5bbgn6oeM — Sky News (@SkyNews) 12 июня 2018 г.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын выглядели серьезными, когда утром прибыли на своих лимузинах к отелю «Капелла», расположенном на острове Сентоса, сообщает Reuters. Затем они доброжелательно поприветствовали друг другу рукопожатием и улыбкой.

После этого Трамп пригласил своего визави в библиотеку, где лидеры двух стран провели переговоры с глазу на глаз (если не считать переводчиков). Эти переговоры продлились 38 минут, сообщает BBC cо ссылкой на заявление Белого дома.

Выйдя из библиотеки, политики вместе прошли в комнату для совещаний, где к ним присоединились высокопоставленные чиновники обеих стран.

Далее политики провели рабочий ланч.

После обеда президент США и лидер КНДР прогулялись по садам отеля. Во время променада политики подошли к машине Трампа и сели в нее, где президент США что-то показывал своему спутнику. После этого они продолжили прогулку.

Закончив прогулку, лидеры отправились на подписание документа, содержание которого - загадка. Во время церемонии Трамп заявил, что готов пригласить Ким Чен Ына в Белый дом. Также американский президент объявил, что денукреализация КНДР начнется в ближайшее время.

Вождь КНДР подчеркнул, что они решили «оставить прошлое позади»: «Мир увидит существенные изменения».

После подписания загадочного документа Ким Чен Ын покинул отель, а Трамп пообещал собрать пресс-конференцию и сообщить журналистам о достигнутых договоренностях.

«Хорошая прелюдия к миру»

Ким Чен Ын поделился впечатлением от переговоров: «Я думаю, весь мир наблюдает за происходящим здесь. Многие думают, что это фантастика... сцена из научно-фантастического фильма».

«Я думаю, это хорошая прелюдия к миру», - подытожил Ким Чен Ын.

Трамп после совместной прогулки рассказал о достигнутом прогрессе в переговорах. «Прошло лучше, чем кто-либо мог ожидать. Первоклассно, очень хорошо. Мы идем сейчас на подписание», - сказал президент США, не сообщив подробностей и заинтриговав журналистов.