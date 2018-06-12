Фото и видео: Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились и подписали загадочный документ

В Сингапуре 12 июня прошла историческая встреча президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына. К переговорам двух лидеров приковано внимание всего мира - это первый в истории саммит лидеров США и Северной Кореи. Ожидается, что по итогам переговоров Пхеньян откажется от своей ядерной программы, передает NEWSru.
Итогом саммита стало подписание некого документа, содержание которого обещали сообщить журналистам позднее. Впрочем, источник CNN уже сообщил, что лидеры должны подписать соглашение, подтверждающее прогресс в переговорах и приверженность к продолжению процесса.
"We've had a great time together" - Donald Trump says he is signing a "pretty comprehensive document" with Kim Jong Un #TrumpKim #USNorthKorea pic.twitter.com/f5bbgn6oeM— Sky News (@SkyNews) 12 июня 2018 г.
Дональд Трамп и Ким Чен Ын выглядели серьезными, когда утром прибыли на своих лимузинах к отелю «Капелла», расположенном на острове Сентоса, сообщает Reuters. Затем они доброжелательно поприветствовали друг другу рукопожатием и улыбкой.
После этого Трамп пригласил своего визави в библиотеку, где лидеры двух стран провели переговоры с глазу на глаз (если не считать переводчиков). Эти переговоры продлились 38 минут, сообщает BBC cо ссылкой на заявление Белого дома.
Выйдя из библиотеки, политики вместе прошли в комнату для совещаний, где к ним присоединились высокопоставленные чиновники обеих стран.
Далее политики провели рабочий ланч.
Working lunch at the Capella Hotel on Sentosa Island underway...#SingaporeSummit #TrumpKimSummit pic.twitter.com/JxiRz92Tj3— Dan Scavino Jr. (@Scavino45) 12 июня 2018 г.
После обеда президент США и лидер КНДР прогулялись по садам отеля. Во время променада политики подошли к машине Трампа и сели в нее, где президент США что-то показывал своему спутнику. После этого они продолжили прогулку.
Закончив прогулку, лидеры отправились на подписание документа, содержание которого - загадка. Во время церемонии Трамп заявил, что готов пригласить Ким Чен Ына в Белый дом. Также американский президент объявил, что денукреализация КНДР начнется в ближайшее время.
Вождь КНДР подчеркнул, что они решили «оставить прошлое позади»: «Мир увидит существенные изменения».
После подписания загадочного документа Ким Чен Ын покинул отель, а Трамп пообещал собрать пресс-конференцию и сообщить журналистам о достигнутых договоренностях.
«Хорошая прелюдия к миру»
Ким Чен Ын поделился впечатлением от переговоров: «Я думаю, весь мир наблюдает за происходящим здесь. Многие думают, что это фантастика... сцена из научно-фантастического фильма».
«Я думаю, это хорошая прелюдия к миру», - подытожил Ким Чен Ын.
Трамп после совместной прогулки рассказал о достигнутом прогрессе в переговорах. «Прошло лучше, чем кто-либо мог ожидать. Первоклассно, очень хорошо. Мы идем сейчас на подписание», - сказал президент США, не сообщив подробностей и заинтриговав журналистов.
Формально КНДР и США находятся в состоянии войны после окончания военного конфликта в Корее 1950-1953 годов, который завершился подписанием соглашения о перемирии.