Лесной пожар в Харьюмаа занимает уже 200 гектаров

В понедельник огонь и дым быстро распространялись из-за сильного ветра, сообщения о дыме поступали в центр тревоги даже из Йыгева. Вечером горело около 200 гектаров, сообщил Пыхьяский спасательный центр.

Стихнувший на ночь ветер и небольшой дождь позволили помешать распространению огня. В понедельник в работах по тушению пожара одновременно участвовало до 166 человек, в том числе спасатели из государственных команд, добровольцы, члены Кайтселийта и местные жители, а также вертолет Департамента полиции и погранохраны.