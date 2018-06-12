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  • Лесной пожар в Харьюмаа занимает уже 200 гектаров

Лесной пожар в Харьюмаа занимает уже 200 гектаров На дым жалуются и жители соседнего уезда!

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Лесной пожар в Википалу.

ФОТО: Päästeamet

 Площадь лесного пожара, вспыхнувшего в воскресенье в деревне Википалу Харьюского уезда, к вечеру понедельника увеличилась примерно до 200 гектаров, работы по тушению пожара продолжатся во вторник.

В понедельник огонь и дым быстро распространялись из-за сильного ветра, сообщения о дыме поступали в центр тревоги даже из Йыгева. Вечером горело около 200 гектаров, сообщил Пыхьяский спасательный центр.

Стихнувший на ночь ветер и небольшой дождь позволили помешать распространению огня. В понедельник в работах по тушению пожара одновременно участвовало до 166 человек, в том числе спасатели из государственных команд, добровольцы, члены Кайтселийта и местные жители, а также вертолет Департамента полиции и погранохраны.

Во вторник работы по тушению пожара продолжатся.

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