ЕС отправит молодых европейцев в бесплатное путешествие по Европе

Как говорится в заявлении Еврокомиссии, молодые европейцы получат возможность совершить международные поездки, которые позволят им "открыть для себя богатое культурное наследие континента, установить контакты с другими людьми, познакомиться с разными культурами и узнать, что объединяет Европу".

На сайте проекта в интернете сообщается, что заявки принимаются в течение двух недель. Граждане ЕС могут путешествовать как в одиночку, так и группой до пяти человек. Маршрут должен быть определен заранее. Европейское жюри выберет 15 тысяч счастливчиков из числа соискателей, которые получат возможность в течение 30 дней путешествовать по Европе в основном на поездах, однако на отдельных отрезках пути смогут воспользоваться автобусами и паромами. За время поездки можно посетить до четырех европейских стран.