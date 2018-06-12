Полезно: как правильно подготовить баню к лету

Не спешите топить баню сразу, как приехали на дачу. Открывать сезон нужно проверкой основных узлов безопасности.

1. Осмотрите корпус печи

Из чего бы ни была сделана банная печь (кирпич, чугун, черная или нержавеющая сталь), ее корпус постоянно подвергается большим термическим нагрузкам, химическому воздействию дыма и тепловым ударам перегретого пара. Все это приводит к износу материалов. Поэтому осматривать корпус печи нужно не реже, чем один раз в год.

На что обратить внимание:

нарушения в отделке (изразцовой плитке, облицовке из натурального камня, керамического кирпича и т. д.);

состояние герметизирующих шнуров, петель, ручек, замков печных дверок;

работоспособность задвижек.

Важно: Если над паровой дверцей появилась копоть, это может говорить об уменьшении тяги. А значит, пора вызывать печника или трубочиста.

2. Очистьте топливник от пепла и сажи

А затем посмотрите, нет ли трещин и прогаров на его своде и стенах. Если есть — вызывайте мастера: топливнику нужен срочный ремонт.

Если у вашей печи есть воздушные каналы, предназначенные для быстрого обогрева и/или снабжения парной свежим подогретым воздухом, убедитесь в их чистоте и исправности.

Важно: Если в воздушном канале обнаружили не только пыль и листья от банных веников, но и следы копоти, вашей печи требуется профессиональная ревизия и, скорее всего, ремонт.