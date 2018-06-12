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  • Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Салоники за 148 евро!

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Салоники за 148 евро!

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Салоники.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee и lentodiilit.fi.

Туда-обратно из Таллинна в Салоники за 148 евро

Туда-обратно из Таллинна во Вьетнам начиная с 420 евро

Туда-обратно из Таллинна на Майорку начиная со 170 евро

Туда-обратно из Таллинна во Флориду начиная с 396 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Мьянму начиная с 451 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Милан начиная со 137 евро

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