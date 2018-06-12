Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Салоники за 148 евро!

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Туда-обратно из Таллинна на Майорку начиная со 170 евро

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Туда-обратно из Хельсинки в Мьянму начиная с 451 евро