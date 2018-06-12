Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Салоники за 148 евро!
12 июня 2018 г., 9:54
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee и lentodiilit.fi.
Туда-обратно из Таллинна в Салоники за 148 евро
Туда-обратно из Таллинна во Вьетнам начиная с 420 евро
Туда-обратно из Таллинна на Майорку начиная со 170 евро
Туда-обратно из Таллинна во Флориду начиная с 396 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Мьянму начиная с 451 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Милан начиная со 137 евро