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Трагедия в семье легендарного спортсмена: погибла полуторогодовалая дочка

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ФОТО: JOHANN GRODER / AFP

Семью самого успешного горнолыжника США, Боде Миллера постигла страшная утрата - 18-месячная дочь спортсмена, Эмми, утонула в прошедшую субботу.

Спасатели получили вызов в Оранж Каунти, что находится в Калифорнии, но несмотря на их быстрое прибытие и все усилия, спасти ребенка Боде Миллера не удалось. В СМИ США причиной смерти называется утопление, но по словам полиции, до окончания расследования точная причина смерти и обстоятельства трагедии названы не будут.

"Мы убиты. Наша малышка Эмми ушла от нас. Мы никогда бы не поверили, что нам придется испытать такую боль. Мы никогда не забудем ее любовь. Наша Эмми всегда жила на полную и любила жизнь. В эти скорбные для нас дни мы просим полного спокойствия" - написала семья Миллера в "Инстаграме".

Боде Миллер за 16-летнюю карьеру выиграл шесть золотых медалей ОИ, четыре медали ЧМ, и одержал 33 победы на этапах Кубка мира.

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