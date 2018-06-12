Яна Тоом: директива скверная – пишите, но не только эстонским депутатам

Европейская комиссия разработала новую директиву об авторских правах в свете единого цифрового рынка. Эта директива вызвала небывало острую реакцию эстонских пользователей соцсетей, призывающих писать евродепутатам от Эстонии с просьбой голосовать против директивы. Депутат Европарламента Яна Тоом просит тех, кому небезразлично будущее интернета, писать не столько депутатам из Эстонии, сколько вообще всем евродепутатам или по меньшей мере - членам Правового комитета Европарламента.
Одна из причин скверности директивы, как считает Тоом, - статья 13, предполагающая предварительный (до публикации) мониторинг контента, загружаемого пользователями.
«Делать это на больших платформах будут, понятно, не люди, а специальные программы, которые, очевидно, не всегда могут распознать, легально ли использование материалов, защищенных авторским правом. Механизмы защиты авторских прав работают уже сейчас, материалы по просьбе правообладателей удаляются на раз. По сути, мы стоим на пороге цензуры в интернете, фильтр - штука подлая», - добавила Яна Тоом.
Она получила десятки писем от противников статьи 13. «Я теневой рапортер этого файла в европарламентском Комитете по культуре, и меня - как вероятно и Каю Каллас, Паэта и Таранда - убеждать не надо. Лучше писать членам профильного комитета», - сказала Тоом.
Она отметила, что голосование по директиве состоится в Правовом комитете 20 июня, и предложила такой текст письма:
«Dear MEP,
On 20-21 June, there will be a vote in the JURI Committee on the Directive on Copyright in the Digital Single Market.
Article 13 of that Directive requires Internet platforms to monitor and filter all content when uploaded, before it has been seen by others.
This is bad for all of us, because machines cannot identify legal use of copyrighted works, e.g. parody.
Filters will be programmed to delete any risk-posing content resulting in censorship.
Please act now to vote down Article 13 and convince your colleagues to do the same.
Thank you».
«Почему я предлагаю свой вариант текста? Потому, что почти никто из написавших мне не говорит о голосовании в комитете и мало кто называет собственно рапорт. А учитывая, что через наши руки проходят сотни документов, я полагаю, что многие просто отмахиваются от писем в стиле пойти туда - не знаю куда, так что разумнее указать и файл, и комитет, и срок голосования», - пояснила Тоом.
Она обратила внимание и на то, что, кроме статьи 13, в новой директиве есть статья 11, вводящая плату за гиперлинки: «Вы можете себе представить интернет без гиперлинков? Хрестоматийный пример - когда Испания ввела плату за гиперлинки, Google News просто ушел из Испании. Более того, в процессе работы с директивой была уничтожена возможность бесплатно дать новостному агрегатору право делать ссылки, в чем многие СМИ были бы, очевидно, заинтересованы. Но и это не все - по мнению многих экспертов, занимающихся вопросами авторского права, эта статья директивы может быть применена не только к СМИ, но и к пользователям соцсетей. То есть пошерили в Фейсбуке публикацию - извольте оплатить гиперлинк. Так что вдогонку, если соберетесь писать, не забудьте и о статье 11. На мой взгляд, куда более скверной».