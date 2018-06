Яна Тоом: директива скверная – пишите, но не только эстонским депутатам

Одна из причин скверности директивы, как считает Тоом, - статья 13, предполагающая предварительный (до публикации) мониторинг контента, загружаемого пользователями.

«Делать это на больших платформах будут, понятно, не люди, а специальные программы, которые, очевидно, не всегда могут распознать, легально ли использование материалов, защищенных авторским правом. Механизмы защиты авторских прав работают уже сейчас, материалы по просьбе правообладателей удаляются на раз. По сути, мы стоим на пороге цензуры в интернете, фильтр - штука подлая», - добавила Яна Тоом.

Она получила десятки писем от противников статьи 13. «Я теневой рапортер этого файла в европарламентском Комитете по культуре, и меня - как вероятно и Каю Каллас, Паэта и Таранда - убеждать не надо. Лучше писать членам профильного комитета», - сказала Тоом.

Она отметила, что голосование по директиве состоится в Правовом комитете 20 июня, и предложила такой текст письма:

«Dear MEP,

On 20-21 June, there will be a vote in the JURI Committee on the Directive on Copyright in the Digital Single Market.

Article 13 of that Directive requires Internet platforms to monitor and filter all content when uploaded, before it has been seen by others.

This is bad for all of us, because machines cannot identify legal use of copyrighted works, e.g. parody.

Filters will be programmed to delete any risk-posing content resulting in censorship.

Please act now to vote down Article 13 and convince your colleagues to do the same.

Thank you».

«Почему я предлагаю свой вариант текста? Потому, что почти никто из написавших мне не говорит о голосовании в комитете и мало кто называет собственно рапорт. А учитывая, что через наши руки проходят сотни документов, я полагаю, что многие просто отмахиваются от писем в стиле пойти туда - не знаю куда, так что разумнее указать и файл, и комитет, и срок голосования», - пояснила Тоом.