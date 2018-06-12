Прокуратура предъявила обвинения главе Audi в связи с "дизельгейтом"

Как сообщили представители прокуратуры в понедельник, 11 июня, Штадлер проходит по делу как обвиняемый еще с 30 мая. В понедельник в его квартире прошел обыск. Кроме того, как сообщили в ведомстве, обыск проведен в квартире не названного по имени члена правления Audi. Как и в случае Штадлера, речь идет об обвинении в мошенничестве и подлоге. Следствие полагает, что оба фигуранта дела имели отношение к продаже европейским потребителям дизельных автомобилей с манипулированными данными о содержании вредных веществ в выхлопных газах.