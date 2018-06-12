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Прокуратура предъявила обвинения главе Audi в связи с "дизельгейтом"

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ФОТО: Esta Tatrik

Прокуратура Мюнхена обвинила в мошенничестве и подлоге документов председателя правления компании Audi AG Руперта Штадлера и одного из членов совета директоров Audi в связи с так называемым дизельгейтом.

Как сообщили представители прокуратуры в понедельник, 11 июня, Штадлер проходит по делу как обвиняемый еще с 30 мая. В понедельник в его квартире прошел обыск. Кроме того, как сообщили в ведомстве, обыск проведен в квартире не названного по имени члена правления Audi. Как и в случае Штадлера, речь идет об обвинении в мошенничестве и подлоге. Следствие полагает, что оба фигуранта дела имели отношение к продаже европейским потребителям дизельных автомобилей с манипулированными данными о содержании вредных веществ в выхлопных газах.

Число обвиняемых по делу, открытому мюнхенской прокуратурой в отношении концерна Audi, достигло 20 человек, пишет DW.com. На минувшей неделе Федеральное ведомство автомобильного транспорта (KBA) объявило об официальном отзыве 60 тысяч моделей A6 и A7 из-за манипуляций с программным обеспечением. В апреле 2017 года обыски прошли в главном офисе Audi. Тогда речь шла о дизельных двигателях, которые Audi поставил концерну Porsche. Обе автомобильные марки принадлежат концерну Volkswagen.

Ранее, 10 июня, KBA сообщило, что в автомобилях концерна Daimler обнаружены пять запрещенных к использованию программных функций, способных отключать систему очистки выхлопных газов. В ведомстве подозревают, что подобными функциями оснащены почти 1 млн автомобилей с дизельным двигателем, соответствующим норме Евро-6.

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