Вопрос читателя: куда делись законы на русском языке?

«Раньше на портале riigiteataja.ee я всегда находила законы на русском языке, но в последнее время их нет. С чем это связано?», - спрашивает читательница.
Пилле Винкель из службы Riigi Teataja Министерства юстиции ответила, что перевод законов на русский язык можно найти на портале riigiteataja.ee по ссылкам, которые перенаправят посетителя на сайт juristaitab.ee – именно там находятся переведенные законы.
По ее словам, некоторое время назад портал juristaitab.ee обновлялся, и вполне возможно, возникли технические трудности.
Хелен Пылдсепал из Министерства юстиции, которая занимается проблемами портала juristaitab.ee, также сообщила, что на данный момент сайт работает и проблем не должно возникнуть (https://v1.juristaitab.ee/ru/zakonodatelstvo).