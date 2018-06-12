вт, 12.06.2018
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  • Вопрос читателя: куда делись законы на русском языке?

Вопрос читателя: куда делись законы на русском языке?

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Законодательные акты доступны на эстонском языке на портале Riigiteataja.ee.

ФОТО: Postimees

«Раньше на портале riigiteataja.ee я всегда находила законы на русском языке, но в последнее время их нет. С чем это связано?», - спрашивает читательница.

Пилле Винкель из службы Riigi Teataja Министерства юстиции ответила, что перевод законов на русский язык можно найти на портале riigiteataja.ee по ссылкам, которые перенаправят посетителя на сайт juristaitab.ee – именно там находятся переведенные законы.    

По ее словам, некоторое время назад портал juristaitab.ee обновлялся, и вполне возможно, возникли технические трудности.

Хелен Пылдсепал из Министерства юстиции, которая занимается проблемами портала juristaitab.ee, также сообщила, что на данный момент сайт работает и проблем не должно возникнуть (https://v1.juristaitab.ee/ru/zakonodatelstvo).

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