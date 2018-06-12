В Риге горел дом, принадлежавший одному из самых богатых людей в Латвии

«Это здание принадлежит Латвийскому университету, который годами не интересуется объектом недвижимости. Здание заселили бомжи, малолетние наркоманы и хулиганы, которые разбрасывают вокруг шприцы. Несколько раз в неделю приходится вызывать полицию, чтобы та навела порядок. Но потом все продолжается и хулиганы портят то, что осталось от некогда красивого здания».Пострадавших, к счастью, нет.