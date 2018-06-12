В Риге горел дом, принадлежавший одному из самых богатых людей в Латвии

По сообщению Rus.tvnet.lv, в рижском районе Югла, на улице Саламандрас, вчера вечером, 11 июня, горело историческое здание Juglas audums, которое принадлежало Роберту Хиршу, а сейчас им владеет Латвийский университет. Хирш был предпринимателем, который внедрил в Латвии производство тканей из шелка и искусственного шелка.
Как порталу TVNET рассказала местная жительница Инга Цукура, здание горит уже пятый раз:
«Это здание принадлежит Латвийскому университету, который годами не интересуется объектом недвижимости. Здание заселили бомжи, малолетние наркоманы и хулиганы, которые разбрасывают вокруг шприцы. Несколько раз в неделю приходится вызывать полицию, чтобы та навела порядок. Но потом все продолжается и хулиганы портят то, что осталось от некогда красивого здания».Пострадавших, к счастью, нет.
Об этом портал TVNET узнал в Государственной пожарно-спасательной службе.
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