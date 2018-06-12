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Daimler отзывает почти 800 тысяч автомобилей Mercedes в Европе

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ФОТО: Evgeny Biyatov / Sputnik/Scanpix

Немецкий концерн Daimler должен отозвать 774 тыс. автомобилей Mercedes в Европе в связи с дизельным скандалом. Об этом передает AFP, со ссылкой на заявление министра транспорта ФРГ Андреаса Шойера.

Как уточняет «Коммерсант», отзыв в основном затронет минивэны Mercedes Vito и модели классов C и GLC. Власти Германии подозревают Daimler в установке на свои автомобили оборудования, которое позволяет манипулировать показателями выбросов. Эти устройства должны быть сняты в кратчайшие сроки.

Напомним, в июле прошлого года стало известно, что в дизельных моторах проданных с 2008 по 2016 год автомобилей Mercedes-Benz использовалось программное обеспечение, занижающее показатель выбросов.

Федеральное автомобильное ведомство Германии обязало концерн заменить ПО, нарушающее закон. Daimler объявил об отзыве 3 млн дизельных автомобилей Mercedes-Benz. Как следствие, прибыль подразделения Mercedes-Benz до уплаты процентов и налогов упала в квартале на 22%.

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