Daimler отзывает почти 800 тысяч автомобилей Mercedes в Европе

Как уточняет «Коммерсант», отзыв в основном затронет минивэны Mercedes Vito и модели классов C и GLC. Власти Германии подозревают Daimler в установке на свои автомобили оборудования, которое позволяет манипулировать показателями выбросов. Эти устройства должны быть сняты в кратчайшие сроки.

Напомним, в июле прошлого года стало известно, что в дизельных моторах проданных с 2008 по 2016 год автомобилей Mercedes-Benz использовалось программное обеспечение, занижающее показатель выбросов.