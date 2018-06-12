В Риге с платной стоянки угнали BMW c эстонскими номерами

«Угнали машину BMW 650 с платной стоянки на улице ак. Келдыша, 15б (Плявниеки). Эстонские номера - 182MKY. Может быть, кто-то ставит машину на этой стоянке. Мы были в отъезде десять дней, а когда вернулись, машину не нашли», - пишет Русский TVNET со ссылкой на пост девушки в соцсети Facebook. В комментариях всплыли интересные подробности - это не первый случай на стоянке, а недавно там горела машина, которую якобы подожгли.
«Такое ощущение, что хозяин стоянки в доле. Это не первый случай, когда там уводят машины», - оставил комментарий Андрей.
«У меня с той стоянки тоже угнали транспорт... а они ответственность не несут», - написал Алексей.
«Наверное, за вами следили, знали, что долго будете в отъезде и спокойно провернули свое дело», - пишут пользователи.
«Но до этого случая мы оставляли машину на другой платной стоянке и уезжали на три месяца, и все было в порядке», - ответила владелица угнанного BMW.
Из комментариев стало известно, что камеры на стоянке не работают.
«Все, что вам дает такая парковка - это гарантированное место, не нужно после работы круги нарезать по району», - мудро оценили ситуацию автолюбители.
Шансы, что полиция найдет машину, есть. Например, один пользователь рассказал, что у него также угнали машину, и он нашел ее полуразобранной на одном из шротов.