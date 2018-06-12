В Риге с платной стоянки угнали BMW c эстонскими номерами

«Такое ощущение, что хозяин стоянки в доле. Это не первый случай, когда там уводят машины», - оставил комментарий Андрей.

«У меня с той стоянки тоже угнали транспорт... а они ответственность не несут», - написал Алексей.

«Наверное, за вами следили, знали, что долго будете в отъезде и спокойно провернули свое дело», - пишут пользователи.

«Но до этого случая мы оставляли машину на другой платной стоянке и уезжали на три месяца, и все было в порядке», - ответила владелица угнанного BMW.

Из комментариев стало известно, что камеры на стоянке не работают.

«Все, что вам дает такая парковка - это гарантированное место, не нужно после работы круги нарезать по району», - мудро оценили ситуацию автолюбители.