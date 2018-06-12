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  • Галерея: бывшая мустамяэская телефонная станция превратилась в многоквартирный дом

Галерея: бывшая мустамяэская телефонная станция превратилась в многоквартирный дом

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Неподалеку от Таллиннского технического университета, по адресу Эхитаяте-теэ, 60 фирма Scandium Kinnisvara дала новую жизнь бывшей мустамяэской телефонной станции. Дом под названием SpaceCube готов, и все квартиры в нем проданы. 

Особенностью дома являются соответствующий названию смелый наружный дизайн и подъезды с оригинальной отделкой. Перед домом, помимо парковки для автомобилей, устроена стоянка для велосипедов. Квартиры создавались в расчете на студентов и работающих поблизости молодых специалистов. Большинство покупателей - прежде всего, мелкие инвесторы, которые сдают квартиры внаем. В пятиэтажном доме расположены микроквартиры и двухэтажные лофты.

Калле Арон, директор по развитию Scandium Kinnisvara, сказал: «Для истории дома важную роль сыграл расположенный на расстоянии 700 м от него ТТУ, где содействовали запуску в космос первого эстонского спутника EstCube. В районе учится и работает много молодых специалистов, которым требуется жилплощадь хорошего качества и размерами меньше среднего, и именно это SpaceCube и предлагает сегодня. Вишенкой на торте являются специальный дизайн, урбанистические лофты и удобное для арендных инвесторов управление коммунальными расходами».

Как отметил исполнительный директор Scandium Kinnisvara Майдо Люйсте, Мустамяэ, благодаря большой численности населения, является районом, где предложение новых квартир остается на низком уровне. «Поскольку плотность застройки района велика и новые дома сложно строить по причине отсутствия подходящих участков, мы считаем хорошим решением дать новую жизнь старым зданиям, тем самым улучшая и облик города», - сказал Люйсте.  

Архитекторами SpaceCube являются FE Arhitektid. Строительные работы по реконструкции здания начались осенью 2017 года. Генеральный подряд осуществила принадлежащая Scandium Grupp фирма Stark Ehitus. 

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