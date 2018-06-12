Госсуд: обвиняемый в изнасиловании падчерицы не останется безнаказанным

Пресс-секретарь Госсуда Мерье Тальвик сказала порталу ERR , что решения судов низшей инстанции были отменены, поскольку их обоснования были недостаточными, и дело было переслано в уездный суд на новое рассмотрение.

«Это не значит, что Госсуд исключил наказание подсудимого за изнасилование или другое преступление», – подчеркнула Тальвик. Она добавила, что суд должен обосновать свое решение именно так, как это предусмотрено законом.