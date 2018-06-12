Пассажиропоток Elron побил исторический рекорд
12 июня 2018 г., 11:18
Поезда предприятия Elron в мае перевезли более 724 000 пассажиров, что является самым высоким показателем за последние 22 года.
Рост пассажиропотока по сравнению с маем прошлого года составил 9%, сообщила во вторник пресс-служба Elron.
Доход от продажи билетов увеличился на 27% и достиг рекордных 1,4 млн евро, пишет rus.err.ee.
По положению с начала года поезда Elron перевезли на 250 000 пассажиров больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По оценке предприятия, популярность железной дороги как средства передвижения растет, поэтому нужно как можно быстрее принять решение о покупке дополнительных поездов.