Пассажиропоток Elron побил исторический рекорд

Рост пассажиропотока по сравнению с маем прошлого года составил 9%, сообщила во вторник пресс-служба Elron.

Доход от продажи билетов увеличился на 27% и достиг рекордных 1,4 млн евро, пишет rus.err.ee.

По положению с начала года поезда Elron перевезли на 250 000 пассажиров больше, чем за аналогичный период прошлого года.