Вне дома: смотрите прямую трансляцию - на европейском туре Bocuse d’Or Эстонию представляет повар Павел Гурьянов!

Как мы уже сказали, Эстонию представляет на чемпионате шеф-повар Павел Гурьянов, его помощник - Мартин Касперович (оба из ресторана Bordoo). В команде также известнейшие в своем деле люди: выступающий в роли тренера Дмитрий Халюков (CRU), технический тренер Эммануэль Вилле (Olde Hansa), президент эстонской организации Bocuse d’Or Eesti Владислав Дьячук (Mon Repos), почетный президент Димитрий Демьянов (Gloria), группа поддержки Хейди Пиннак (Sume) и Дмитрий Рооз (Farm).

Только к победе! ФОТО: Маргус Йохансон

А также 50 фанатов из Эстонии, которые поддерживают команду с трибун, размахивая национальными флагами.

Эстонская команда и верные фанаты. ФОТО: Маргус Йохансон.

Обязательными продуктами для приготовления конкурсных блюд в этом году являются: вырезка молодой говядины, зобная железа теленка и рис. К ним необходимо подать три гарнира. Второе блюдо должно включать яйца и итальянский сыр castelmagno. Еще один компонент, который был назван только за день до начала соревнований и должен быть подан к блюду из яиц и сыра - спагетти.

Так будет выглядеть конкурсное мясное блюдо команды Эстонии. ФОТО: Маргус Йохансон

По словам Павла Гурьянова, все идет по плану: "Настроение прекрасное! Мы прибыли в Турин на несколько дней раньше и тренировались на специально предоставленной для этого кухне. Но конкуренция очень жесткая. Во второй день выступают самые сильные команды - скандинавские: Швеция, Норвегия, Дания и Финляндия. Вчера показали свое мастерство команды из Франции, Бельгии, Исландии и Венгрии".

По условиям конкурса, в финал выйдут и будут участвовать на соревнованиях в Лионе десять команд из двадцати, принимающих участие в отборочном европейском туре.

Прямую трансляцию соревнований можно смотреть здесь:

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WEB TV http://sirha-tv.com/pages/29