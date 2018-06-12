В Пярнумаа начались соревнования патрульных собак

Служебная собака ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Под руководством кинологов патрульные собаки будут соревноваться в четырех видах упражнений: защита, поиск следа на местности, поиск спрятанных предметов на местности и послушание. В соревнованиях принимают участие собаки всех четырех префектур Департамента полиции и погранохраны, а также представители полиции и погранохраны Литвы и пограничной охраны Латвии, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

«Хорошо обученная служебная собака – это незаменимый напарник для своего хозяина. Помощь собаки в определенной ситуации может играть решающее значение. Чтобы вырастить хорошую служебную собаку, от кинолога требуется полная отдача, умения, знания и терпение. Эти соревнования дают кинологам хорошую возможность проверить уровень своих воспитанников и чему-то научиться у других коллег», – говорит главный организатор соревнований, майор полиции Тыну Тянав.

«Задачи, с которыми придется справляться участникам соревнований, имитируют реальные рабочие ситуации. На соревнованиях уровень стресса повышается и у кинолога, и у собаки, и в такой ситуации лучше всего видно, насколько слаженно кинолог и собака могут работать. Хорошие результаты на соревнованиях дают уверенность в том, что собаки будут хорошо работать и при выполнении своих служебных обязанностей», – сказал руководитель центра обучения служебных собак колледжа полиции и погранохраны Академии внутренней защиты Юри Паюсоо.

Сейчас в Департаменте полиции и погранохраны работает 71 служебная собака, из них 60 работают в патруле. В патруле работают немецкие и бельгийские овчарки.