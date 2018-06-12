Чехол для Samsung Galaxy Note9 выявил интересную особенность флагмана

Судя по фотографии защитного чехла, Galaxy Note9 действительно получит горизонтально расположенную двойную камеру, как и в Galaxy Note8, а вот сканер отпечатков пальцев разместится под ней для более удобного доступа, пишет 4pda.ru. При подробном изучении снимка можно заметить, что физических кнопок на корпусе устройства больше обычного. Помимо уже традиционных клавиш питания, регулировки громкости и запуска Bixby на правой грани (если смотреть спереди) находится ещё одна. Она расположена в нижней части корпуса, что наводит на мысль, что кнопка служит для спуска затвора камеры.